Cilento

Castelnuovo Cilento, auto contro un muro e si ribalta: paura a Velina

Incidente a Velina di Castelnuovo Cilento: un'auto perde il controllo, urta un muro e si ribalta. Illeso il conducente. Sul posto le forze dell'ordine.

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Chiara Esposito
Di:Chiara Esposito
Giornalista iscritta all'albo dei pubblicisti, appassionata di musica e spettacolo, segue per InfoCilento l'area del Cilento storico, occupandosi di attualità, politica e sport.
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Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Velina, frazione del comune di Castelnuovo Cilento. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobilista ha perso improvvisamente il controllo della propria vettura mentre percorreva la carreggiata, scatenando un pericoloso incidente.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi

L’auto, fuori controllo, ha urtato violentemente il muro di recinzione di un’abitazione situata lungo il tragitto, per poi finire la propria corsa ribaltandosi pochi metri più avanti. Nonostante la gravità e la violenza dell’impatto, il conducente è uscito fortunatamente illeso dal veicolo. Non si registrano altri mezzi coinvolti, un dato rassicurante considerata l’elevata intensità di traffico che caratterizza abitualmente quell’arteria stradale.

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I Rilievi della Polizia Municipale e dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ed accertare le cause del sbandamento.

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