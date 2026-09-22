Centola si prepara a vivere due giorni di fede, cultura e spiritualità francescana

La comunità di Centola si appresta a vivere un evento di rilievo spirituale e culturale il prossimo 24 e 25 settembre. Il Convento dei Cappuccini, recentemente designato Chiesa Giubilare nel quadro del Giubileo Francescano, ospiterà monsignor Domenico Sorrentino, vescovo emerito di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. L’appuntamento offrirà ai fedeli e ai cittadini l’occasione di approfondire il messaggio universale di San Francesco d’Assisi attraverso la presentazione del volume scritto dallo stesso presule.

La presentazione del libro sulla spiritualità del Cantico delle Creature

Nel corso della prima giornata, l’attenzione si concentrerà sull’opera letteraria “Il cuore nascosto del Cantico”, firmata da monsignor Sorrentino. Il testo guida i lettori alla scoperta dei significati più profondi racchiusi nel Cantico delle Creature. All’incontro prenderanno parte diverse figure di spicco del panorama ecclesiale e culturale, tra cui il vescovo della diocesi monsignor Vincenzo Calvosa, il giornalista e vaticanista Raffaele Luise, il docente di teologia morale don Damiano Modena e lo storico Raffaele Riccio. I relatori offriranno una riflessione corale sui temi della fraternità e della riconciliazione con il creato.

Il pellegrinaggio e l’incontro con le nuove generazioni

Il programma proseguirà il 25 settembre con un itinerario di particolare intensità emotiva. Monsignor Sorrentino guiderà un pellegrinaggio alla scoperta dei luoghi legati alla memoria del beato Carlo Acutis presenti nel territorio locale. La mattinata si concluderà con la celebrazione eucaristica nella Chiesa madre di San Nicola di Mira. Alla funzione religiosa parteciperanno anche gli alunni della Scuola Primaria di Centola, coinvolti in un percorso di riflessione volto a unire i valori evangelici all’esempio del giovane beato, ricordato dalla comunità come un punto di riferimento vicino e familiare.