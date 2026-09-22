Attualità

Torraca, via libera al Castello Palamolla ma scoppia la polemica politica

La Giunta di Torraca approva la concessione del Castello Palamolla. L'opposizione e i cittadini contestano la scelta: il bene deve restare pubblico

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Torraca, via libera al Castello Palamolla ma scoppia la polemica politica

Torraca si prepara a voltare pagina per il suo simbolo storico, ma l’operazione non manca di sollevare tensioni politiche e sociali nella comunità locale. La Giunta comunale ha infatti approvato un atto d’indirizzo formale per avviare la procedura a evidenza pubblica finalizzata all’affidamento in concessione e valorizzazione del Castello Baronale Palamolla. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Bianco è superare il sottoutilizzo del maniero, trasformandolo in un polo turistico e culturale per l’intero territorio cilentano.

Il progetto di valorizzazione e i paletti del bando

L’intervento si fonda sull’articolo 57-bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sulle norme del Codice dei Contratti Pubblici. L’intenzione dell’Ente è sollevarsi dai costi di gestione, manutenzione ordinaria e utenze, garantendo al contempo entrate certe grazie a un canone di locazione.

Leggi anche:

Centola si prepara a vivere due giorni di fede, cultura e spiritualità francescana
Chiusura punto nascita Sapri: il TAR respinge i ricorsi dei comuni
Punto nascita di Sapri, la posizione di OPI Salerno: «Sentenza va rispettata»

Il bando, curato dal responsabile dell’Area Tecnica e Amministrativa Vincenzo Bruzzese, stabilisce una durata di nove anni, rinnovabile per altri sei. All’interno delle mura storiche saranno permesse esclusivamente attività culturali, turistiche, museali, eventi e ricettive complementari non alberghiere conformi alla normativa regionale. Restano invece rigorosamente esclusi la modifica della destinazione d’uso, gli alberghi stabili e, in via definitiva, i locali che ospitano la biblioteca comunale, i quali continueranno a svolgere il loro servizio pubblico. L’aggiudicazione avverrà valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso del 70% per la qualità tecnica e del 30% per quella economica.

La presa di posizione dell’opposizione e il malcontento popolare

La decisione della maggioranza ha però acceso il dibattito pubblico, scontrandosi con la ferma opposizione della minoranza consiliare e con il malcontento di una parte dei cittadini. Le critiche politiche puntano l’indice contro la scelta di affidare un bene identitario a soggetti privati, ritenendo che la gestione pubblica debba rimanere l’unico presidio di tutela del patrimonio storico.

Tra le voci critiche circolate in paese e sui canali social, si levano appelli netti a difesa della natura pubblica del monumento: “Il castello deve rimanere pubblico, non è un impianto sportivo è la nostra storia. La storia di tutti!”. Un’affermazione che fotografa il clima di resistenza attorno al futuro del maniero, percepito dalla comunità non come un semplice bene patrimoniale da mettere a reddito, ma come il custode insostituibile delle radici collettive di Torraca.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.