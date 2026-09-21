Furto choc ad Agropoli, rubata la bicicletta regalata alla nipote per il compleanno

Un episodio spiacevole si è verificato la scorsa notte ad Agropoli, precisamente in via Severino Capo, dove una bicicletta nuova di zecca è stata sottratta dall’interno del portone di un’abitazione privata. Il mezzo a due ruote aveva appena ventiquattro ore di vita ed era stato donato dal nonno per celebrare il compleanno della nipote, un regalo tanto atteso quanto desiderato dalla giovane.

Il furto ha generato un profondo sconforto nella famiglia, colpendo in modo particolare la giovane destinataria del dono. Il dispiacere e lo shock emotivo provati per l’accaduto sono stati tali da richiedere l’intervento sanitario, con la ragazzina costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di un malore.

Denuncia presentata e controlli affidati alle telecamere di videosorveglianza

I familiari hanno immediatamente formalizzato la denuncia presso le autorità competenti per avviare le indagini e risalire ai responsabili dell’atto criminoso. Al vaglio degli inquirenti vi sono ora le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver immortalato i movimenti del ladro durante l’azione notturna in via Severino Capo.

La speranza della famiglia è che l’analisi dei filmati possa fornire elementi utili per identificare l’autore del furto e permettere il recupero della bicicletta, restituendo serenità alla giovane agropolese.

L’appello social e la ricompensa per il ritrovamento

Parallelamente all’azione legale, i familiari hanno scelto di affidarsi alla mobilitazione della cittadinanza e del web attraverso un appello diffuso per le vie brevi e sui canali digitali. L’obiettivo non è legato al valore economico del mezzo, ma al significato affettivo del regalo speciale ricevuto dal nonno.

“Faccio appello alle persone di buon senso ancora rimaste in circolazione”, si legge nell’accorato messaggio condiviso per sensibilizzare la comunità locale. Chiunque dovesse avvistare la bicicletta o notare movimenti sospetti può contattare direttamente il numero 3240937148, con la conferma che è prevista una ricompensa per chiunque fornisca informazioni utili al ritrovamento.