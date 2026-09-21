Cilento

Dramma sulla A2, la vittima è Marco Curia aveva 23 anni e prestava servizio a San Marco di Castellabate

Grave incidente sulla A2 a Lagonegro: perde la vita il ventitreenne Marco Curia, in servizio alla Guardia Costiera di San Marco di Castellabate. I dettagli

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Tragedia sulla corsia Nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo, dove la scorsa notte si è consumato un drammatico incidente stradale nel territorio comunale di Lagonegro. Lo scontro ha coinvolto complessivamente tre mezzi, nello specifico due autovetture e un mezzo pesante, entrando nel vivo poco dopo la mezzanotto all’altezza del chilometro 130+200.

L’identità della vittima e il legame con il territorio

A perdere la vita nel violento impatto è stato un giovane di ventitré anni, originario di Corigliano-Rossano. La comunità locale e il mondo della marineria cilentana piangono la scomparsa di Marco Curia, militare in servizio attivo presso la Capitaneria di Porto di San Marco di Castellabate. La notizia ha profondamente scosso i colleghi e quanti lo conoscevano nella cittadina costiera, dove il giovane si era fatto apprezzare per dedizione e professionalità.

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La dinamica dell’impatto e i soccorsi

Le operazioni di soccorso si sono attivate tempestivamente subito dopo la collisione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine per gestire l’emergenza viaria. Il conducente del camion è rimasto illeso, mentre la persona alla guida dell’altra vettura coinvolta è stata condotta all’ospedale di Lagonegro, dove ha ricevuto le cure del caso prima delle dimissioni. Gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Il dolore

Di fronte alla drammaticità dell’evento, il Comando Generale della Guardia Costiera ha voluto esprimere formalmente il proprio cordoglio per la scomparsa del militare. Nel frattempo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nel sinistro, mentre la salma è stata posta a disposizione della magistratura per gli adempimenti successivi.

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