Attualità

Sicignano, allarme truffe agli anziani: il sindaco Orco avverte sui finti controlli dell’oro

Ondata di raggiri a Sicignano degli Alburni: i truffatori chiedono l'oro di casa per finti controlli della gioielleria. L'appello del sindaco e i consigli pratici.

Di:
Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Oro e gioielli

Tentativi di truffa, concentrati in particolare ai danni delle persone anziane. È l’allarme lanciato dal sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, che ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente alle autorità eventuali situazioni sospette.

Negli ultimi giorni si sono registrati diversi episodi condotti con una modalità particolarmente insidiosa. I malviventi contatterebbero le vittime sostenendo che sia stato rubato dell’oro all’interno di una gioielleria e che, per effettuare verificate o riscontri, sia necessario mostrare o consegnare i preziosi custoditi in casa. Una richiesta ingannevole che nasconde un vero e proprio raggiro.

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L’appello del sindaco Giacomo Orco: «Nessuna forza dell’ordine chiede gioielli»

L’appello rivolto alla comunità dal primo cittadino è di non aprire la porta a persone sconosciute, non consegnare denaro, oro o altri oggetti di valore e non fornire in alcun caso informazioni personali o dati bancari.

«Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede di mostrare o consegnare gioielli con queste modalità», viene ribadito nell’avviso diffuso dall’amministrazione comunale.

Come difendersi dai raggiri: numeri utili e consigli pratici

In caso di telefonate o visite sospette, l’invito prioritario è quello di interrompere immediatamente ogni contatto e chiamare il 112, avvisando contemporaneamente familiari e vicini di casa. Particolare attenzione è richiesta verso le persone anziane o che vivono sole, categorie maggiormente esposte a questo genere di reati.

Il sindaco Orco ha infine esortato tutti i cittadini a fare rete e a diffondere l’allerta, così da proteggere la popolazione più vulnerabile.

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