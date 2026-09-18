Truffe a Sala Consilina: telefonate false a nome del sindaco, l’allerta del Comune

Nelle ultime ore si registra a Sala Consilina una nuova ondata di tentativi di raggiro, caratterizzata da telefonate a casa o sul cellulare, richieste di recarsi presso presunti uffici comunali e richieste di denaro per obblighi non meglio precisati. L’Amministrazione comunale ha diffuso un avviso urgente invitando i residenti a prestare la massima attenzione per evitare di cadere in inganno.

Il modus operandi dei truffatori e le false convocazioni

Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da soggetti che fingevano di parlare per conto del sindaco. Nel corso della conversazione viene comunicata la necessità di presentarsi presso un ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo completamente estraneo alle reali sedi istituzionali dell’ente. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali.

La presa di posizione dell’amministrazione e i consigli di sicurezza

Il Comune ha preso immediatamente le distanze da queste comunicazioni, confermando che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo sul territorio. L’invito rivolto alla cittadinanza è tassativo: non seguire le indicazioni ricevute, non presentarsi agli indirizzi segnalati e non effettuare alcun pagamento. È fondamentale evitare di divulgare dati personali, coordinate bancarie o informazioni sensibili al telefono.

Come comportarsi e l’appello per la tutela degli anziani

In presenza di contatti sospetti si raccomanda di interrompere immediatamente la telefonata e di verificare ogni informazione contattando direttamente gli uffici comunali tramite i canali istituzionali ufficiali. Chiunque ritenga di essere vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle Forze dell’Ordine. L’amministrazione lancia infine un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri.