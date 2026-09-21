Carmen Lasorella premiata ad Agropoli per il giornalismo e i diritti

Il mondo dell’informazione e dei diritti civili è stato al centro dell’ultimo appuntamento del Settembre Culturale ad Agropoli, che ha visto protagonista la giornalista e scrittrice Carmen Lasorella. L’evento ha offerto una panoramica profonda sui grandi mutamenti sociali e geopolitici degli ultimi decenni, filtrati attraverso una straordinaria carriera spesa sui fronti più caldi del pianeta e al servizio della verità.

L’evoluzione dei diritti e il valore dell’equilibrio sociale

Al centro dell’intervento vi è stata la riflessione sui passaggi storici che hanno definito la conquista dei diritti civili, a partire dall’introduzione del suffragio femminile fino alle moderne sfide per la parità. Lasorella ha evidenziato come ogni progresso in questo ambito non rappresenti una vittoria esclusiva di una parte, ma un arricchimento per l’intera collettività. Come sottolineato dalla stessa autrice:

«Le tappe importanti conquistate non sono per le donne, ma per la società. Perché la società funziona quando c’è un equilibrio.»

Il dibattito ha toccato anche il concetto di partecipazione democratica, intesa come antidoto all’indifferenza e pilastro fondamentale per la tutela della libertà individuale e collettiva.

Il racconto dei conflitti e la responsabilità verso le nuove generazioni

L’esperienza sul campo come inviata di guerra ha permesso alla giornalista di condividere con il pubblico una testimonianza diretta sulla complessità degli scenari internazionali. Il racconto si è snodato tra i momenti di maggiore tensione e gli incontri umani che hanno segnato il suo percorso professionale, stimolando una riflessione profonda sul coraggio, sulla paura e sulla speranza.

Un’attenzione particolare è stata riservata al ruolo dei media nell’era contemporanea e al dovere etico di tramandare alle nuove generazioni un senso autentico di responsabilità civile e rigore intellettuale.

Il riconoscimento del premio Campania Cultura

A conclusione della serata, l’impegno e la coerenza professionale di Carmen Lasorella sono stati celebrati con il conferimento del Premio “Campania Cultura – Città di Agropoli”. Il riconoscimento ha inteso premiare oltre quarant’anni di giornalismo condotto con assoluta dedizione, definendola una vera e propria «interprete critica e appassionata del proprio tempo».