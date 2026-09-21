Cilento KIBS: un anno di crescita per lo sviluppo locale e d’impresa

Cilento KIBS celebra il suo primo anno di attività tracciando un bilancio caratterizzato da una crescita significativa dei servizi offerti e una maggiore radice sul territorio. Nato il 22 settembre 2025 come sportello di finanza agevolata per imprese e autoimprese promosso da Sistema Cilento S.C.p.A., il programma ha ampliato sensibilmente il proprio raggio d’azione rispondendo alle esigenze di enti locali e realtà produttive locali.

La nascita degli hub territoriali e la rete di supporto

Nel corso dei primi dodici mesi, l’attività del programma si è articolata attraverso la creazione di tre hub territoriali fisici a Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento e Roccadaspide, affiancati da uno spazio virtuale dedicato. Questi punti di riferimento offrono percorsi strutturati di accompagnamento all’autoimpresa e consulenze mirate per cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche. L’offerta si è inoltre arricchita con nuove linee operative dedicate allo sviluppo digitale, alla comunicazione e al marketing per gli enti locali, oltre a servizi di noleggio auto per flotte aziendali e all’avvio del percorso formativo GOL Autoimpresa.

Formazione, tirocini e riconoscimenti accademici

Il primo anno di operatività ha visto l’attivazione di dodici tirocini formativi, offrendo occasioni concrete di inserimento e crescita per i giovani professionisti del comprensorio. La rilevanza del modello adottato da Cilento KIBS ha suscitato interesse anche nel mondo accademico, diventando l’oggetto di una specifica tesi di laurea dedicata alle strategie di sviluppo locale messe in campo da Sistema Cilento.

Le prospettive future e le dichiarazioni dei vertici

Le linee di sviluppo future puntano a rafforzare ulteriormente la rete tra istituzioni e tessuto produttivo, offrendo nuove opportunità di collaborazione dedicate alla Pubblica Amministrazione.

“Restiamo a disposizione di imprese e persone fisiche che vogliono avviare o far crescere un’attività, e di Enti e Comuni che vogliono affidarci i propri progetti e servizi, con nuove opportunità di collaborazione in arrivo anche per la Pubblica Amministrazione”, dichiara il dott. Daniele D’Amato, coordinatore del programma.

Sulla stessa linea il bilancio tracciato dai vertici societari riguardo al ruolo strategico dell’agenzia per la crescita economica locale.

“Il primo anno di Cilento KIBS restituisce risultati tangibili e conferma la validità di un programma nato per mettere competenze, innovazione e servizi qualificati a disposizione del territorio”, dichiara l’avv. Marco Sansone, Presidente di Sistema Cilento S.C.p.A. “Questo anniversario non costituisce un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che vogliamo rendere ancora più solido e capillare. L’obiettivo è costruire una rete territoriale capace di trasformare idee e bisogni in opportunità concrete, rafforzando il legame tra istituzioni, imprese, professionisti e comunità locali.”

Come accedere ai servizi di consulenza

Per usufruire del supporto di Cilento KIBS, cittadini, aspiranti imprenditori ed enti pubblici possono seguire una procedura iniziale molto semplice che prevede la compilazione di un modulo online. A questo primo contatto segue una consulenza gratuita finalizzata a individuare le misure di finanziamento, i bandi e i servizi più idonei alle specifiche esigenze progettuali.