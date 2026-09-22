Differenziata da record ad Ascea: ad agosto la raccolta rifiuti supera l’80%

Il comune di Ascea segna un passo decisivo nel percorso verso la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. Nel mese di agosto, periodo caratterizzato da una forte pressione antropica sulla fascia costiera del Cilento, la percentuale di rifiuti raccolti e avviati al riciclo ha raggiunto l’80,29%. Un parametro d’eccellenza per una comunità residente di circa 6 mila abitanti che, nel pieno della stagione estiva, arriva a ospitare più di 70 mila presenze turistiche.

L’incremento dei volumi differenziati conferma il posizionamento del centro cilentano tra le realtà municipali più virtuose della Campania. Soltanto poche settimane fa, il report periodico promosso da Legambiente collocava infatti la cittadina nei primi tre posti a livello regionale per quanto riguarda l’efficienza nel recupero delle materie prime e la gestione sostenibile dei rifiuti urbani.

I fattori chiave del successo organizzativo

Il traguardo conseguito poggia sulla pianificazione dei servizi e sul potenziamento dei controlli lungo tutto il territorio comunale. La gestione operativa, coordinata con le strutture amministrative, la Polizia Municipale e l’azienda incaricata della nettezza urbana, ha consentito di gestire senza criticità l’elevato flusso idrico e civile legato alle vacanze estive.

Fondamentale è stata inoltre la risposta della popolazione, sia residente che fluttuante. Le campagne informative e le attività di sensibilizzazione avviate sul territorio hanno favorito il consolidamento di corrette pratiche quotidiane di separazione dei materiali negli immobili privati e nelle strutture ricettive.

Il bilancio dell’Amministrazione e le dichiarazioni

La crescita della percentuale di riciclo riflette un trend positivo avviato negli ultimi due anni dalla Giunta guidata dal sindaco Stefano Sansone. Un’evoluzione dei numeri rivendicata con soddisfazione dall’esecutivo locale e dalla delega all’Igiene urbana.

L’impegno profuso sul campo e il bilancio del lavoro svolto sono stati sintetizzati dal vice sindaco con delega all’Igiene urbana, Filippo Dragone:

“Da quando si è insediata la Giunta Sansone, nel 2024, l’aumento della raccolta differenziata è stato esponenziale: durante due anni di nostra piena gestione, essendoci insediati a settembre 2024, la raccolta è cresciuta di quasi 12 punti percentuali rispetto al 68,44%, registrato ad agosto del 2023”.

Un percorso di crescita continuo che evidenzia l’impatto delle misure strategiche introdotte nel ciclo dei rifiuti locali: