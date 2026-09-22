Cronaca

Roghi di rifiuti nella notte ad Eboli: cinque incendi dolosi e caccia al piromane

Notte di fuoco per i vigili del fuoco, impegnati su cinque roghi di rifiuti abbandonati. Indagano i carabinieri, si cerca un uomo vestito di nero.

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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incendio Eboli

Intensa attività notturna per i vigili del fuoco, impegnati per ore nello spegnimento di diversi incendi divampati in più punti del territorio comunale di Eboli. I roghi hanno interessato principalmente scarti di mobili, materiale plastico e altri rifiuti abbandonati lungo le strade, trasformandosi in una seria emergenza ambientale e di sicurezza pubblica.

La sequenza dei roghi e le indagini in corso

La sequenza degli incendi è iniziata intorno all’una di notte ed è proseguita a lungo, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco su un totale di cinque distinti focolai. Subito dopo la messa in sicurezza delle aree, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’autore dei gesti. Secondo le prime informazioni raccolte, le ricerche si concentrano su un uomo vestito di nero sospettato di aver appiccato le fiamme in rapida successione.

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Il nodo irrisolto delle discariche abusive

L’episodio riaccende i riflettori sul problema strutturale delle microdiscariche e dei cumuli di rifiuti che, in diverse zone, restano a terra per settimane senza rimozione. La presenza prolungata di materiali altamente infiammabili agevola l’azione dei piromani, esponendo il territorio a rischi costanti per la salute e l’incolumità dei residenti.

Impatto ambientale e costi per la collettività

La combinazione tra l’abbandono illecito e la combustione dei rifiuti genera un duplice danno, provocando la dispersione nell’atmosfera di fumi nocivi e sostanze inquinanti. Un’emergenza complessa che ricade direttamente sui cittadini in termini di degrado urbano e di aggravamento dei costi economici per la collettività e per gli interventi di bonifica.

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