Cronaca

Violenza cieca a Eboli: pestaggio di branco e colpi di mazza in piazza. Torna l’allarme sicurezza

Eboli sotto choc per un violento pestaggio in piazza Pezzullo. Giovane accerchiato e colpito con spranghe nella notte, residenti invocano sicurezza.

Di:
Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
Segui

Nella notte tra sabato e domenica, piazza Pezzullo a Eboli è stata teatro di una violenza inaudita, documentata dai video girati dai residenti. Quella che era iniziata come una lite tra ragazzi è degenerata rapidamente in un vero e proprio pestaggio di branco, avvenuto nei pressi del parcheggio interrato della zona.

L’aggressione feroce e i colpi di mazza

Un giovane è stato accerchiato e colpito ripetutamente al volto e al torace fino a cadere a terra immobile. Nonostante fosse privo di sensi, sul posto è sopraggiunto un pregiudicato armato di bastone, che lo ha colpito violentemente alla testa, alla schiena e alle gambe, incurante dei disperati tentativi di alcuni presenti di fare da scudo per proteggerlo.

Leggi anche:

Roghi di rifiuti nella notte ad Eboli: cinque incendi dolosi e caccia al piromane
Tragedia sfiorata lungo la strada: anziana investita e ferita gravemente ad Eboli
Incidente Eboli-Campagna: quattro feriti gravi, due in ospedale

La denuncia dei residenti e l’allarme sicurezza

Questo grave episodio riaccende la drammatica polemica sulla sicurezza nel centro cittadino. I residenti denunciano un degrado quotidiano caratterizzato da spaccio di stupefacenti, schiamazzi notturni e risse continue, invocando con urgenza un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza.

Le indagini in corso dei carabinieri

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 per prestare le prime cure alla vittima. Nel frattempo, le autorità competenti sono al lavoro per analizzare i filmati e risalire all’identità di tutti i responsabili coinvolti in questa feroce aggressione.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.