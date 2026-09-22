Violenza cieca a Eboli: pestaggio di branco e colpi di mazza in piazza. Torna l’allarme sicurezza

Nella notte tra sabato e domenica, piazza Pezzullo a Eboli è stata teatro di una violenza inaudita, documentata dai video girati dai residenti. Quella che era iniziata come una lite tra ragazzi è degenerata rapidamente in un vero e proprio pestaggio di branco, avvenuto nei pressi del parcheggio interrato della zona.

L’aggressione feroce e i colpi di mazza

Un giovane è stato accerchiato e colpito ripetutamente al volto e al torace fino a cadere a terra immobile. Nonostante fosse privo di sensi, sul posto è sopraggiunto un pregiudicato armato di bastone, che lo ha colpito violentemente alla testa, alla schiena e alle gambe, incurante dei disperati tentativi di alcuni presenti di fare da scudo per proteggerlo.

La denuncia dei residenti e l’allarme sicurezza

Questo grave episodio riaccende la drammatica polemica sulla sicurezza nel centro cittadino. I residenti denunciano un degrado quotidiano caratterizzato da spaccio di stupefacenti, schiamazzi notturni e risse continue, invocando con urgenza un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza.

Le indagini in corso dei carabinieri

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 per prestare le prime cure alla vittima. Nel frattempo, le autorità competenti sono al lavoro per analizzare i filmati e risalire all’identità di tutti i responsabili coinvolti in questa feroce aggressione.