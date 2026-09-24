Cronaca

Paura a Salerno, ragazza aggredita alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro

Salerno, ragazza di vent'anni aggredita da uno sconosciuto in largo San Tommaso d'Aquino. Soccorsa in codice rosso, indagini in corso della Polizia

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Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Una giovane di vent’anni originaria di un comune della provincia è stata soccorsa nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30, in largo San Tommaso d’Aquino a Salerno, dopo essere stata colpita alle spalle da un aggressore rimasto al momento ignoto. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione tempestiva di un passante che ha notato la ragazza ferita e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta immediatamente una volante della Polizia di Stato per avviare i primi rilievi e prestare i soccorsi necessari insieme al personale sanitario del 118.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

La vittima, trovatasi da sola in quella zona al momento dell’agguato, è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante la gravità iniziale della situazione e la delicatezza del quadro clinico, i medici hanno escluso il pericolo di vita per la giovane. Gli investigatori stanno ora raccogliendo tutte le testimonianze utili e analizzando i dettagli forniti dalla stessa vittima per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

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Indagini in corso per risalire all’aggressore

Gli agenti della Questura di Salerno hanno avviato accertamenti serrati per identificare il responsabile dell’aggressione e chiarire il movente del gesto. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area di largo San Tommaso d’Aquino e nelle strade adiacenti, che potrebbero aver ripreso i movimenti dell’autore prima o dopo la fuga.

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