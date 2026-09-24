Curiosità

Il Calippo Tour fa tappa a Salerno: curiosità e polemiche intorno al furgoncino di Ambra Bianchini

Il Calippo Tour di Ambra Bianchini fa tappa a Salerno. Il furgoncino rosa e blu attira curiosi e riaccende il dibattito sui social e sul lavoro sessuale.

Di:
Emilio Malandrino
Il Calippo Tour fa tappa a Salerno: curiosità e polemiche intorno al furgoncino di Ambra Bianchini

Il famoso e discusso Calippo Tour è arrivato ufficialmente a Salerno. Le scorse sere, il furgoncino blu e rosa con a bordo Ambra Bianchini, nota content creator e protagonista di OnlyFans, è stato avvistato nel capoluogo campano nei pressi della cittadella giudiziaria. La presenza del mezzo ha immediatamente catalizzato l’attenzione di passanti e curiosi di ogni età, desiderosi di osservare da vicino il veicolo al centro di un fenomeno virale che sta attraversando l’Italia.

Che cos’è il Calippo Tour e come funziona

Ideato da Ambra Bianchini, il Calippo Tour è un format itinerante che prevede tappe in diverse città italiane per la produzione di contenuti per piattaforme digitali a pagamento. Il progetto vede la partecipazione di altre figure note del settore. Il nome stesso richiama esplicitamente pratiche sessuali, e le tappe vengono solitamente annunciate attraverso i social network come Instagram e TikTok, dove le protagoniste contano un vasto seguito di follower. Negli scorsi mesi il tour ha toccato centri urbani come Milano, Napoli, Bari e Lecce, generando sistematicamente accesi dibattiti pubblici.

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Tra curiosità popolare e dibattito sul web

Il passaggio del furgoncino a Salerno ha scatenato reazioni differenti tra i cittadini. Molti si sono limitati a scattare una fotografia ricordo con il veicolo sullo sfondo, mentre altri hanno cercato di sbirciare all’interno attraverso le fessure del vano di carico. Dietro la curiosità collettiva, tuttavia, si muovono le critiche di chi contesta le nuove forme di lavoro sessuale digitale. Il format solleva da tempo interrogativi complessi sull’oggettificazione del corpo e sull’utilizzo delle piattaforme social per generare engagement, soprattutto quando al centro delle dinamiche online finiscono soggetti estranei o considerati vulnerabili dalla comunità.

Nei giorni scorsi la stessa Ambra Bianchina aveva comunicato di essere al sud, lamentandosi anche dell’inciviltà che si segnala in questa zone e dei danni che qualcuno aveva procurato all’inconfondibile furgoncino. Tuttavia non aveva specificato in quale città si trovasse.

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