Frecce Tricolori a Salerno: il programma completo dell’Air Show

Il cielo del Golfo di Salerno è pronto a tingersi con i colori del tricolore. Dopo vent’anni tornano le Frecce Tricolori, protagoniste domenica 27 settembre dell’Air Show sul lungomare di Pastena. L’evento si inserisce nell’ambito del 22° Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia.

L’appuntamento ha un valore speciale per la Pattuglia Acrobatica Nazionale: la tappa di Salerno sarà infatti una delle ultime occasioni per vedere in volo gli storici velivoli MB-339, prossimi al pensionamento e alla sostituzione con i nuovi modelli. La manifestazione si articolerà su tre giorni, dal 25 al 27 settembre, unendo memoria, celebrazione, tecnologia e spettacolo, con migliaia di partecipanti attesi da tutta Italia.

Venerdì 25 settembre: l’inaugurazione del Villaggio Azzurro e i primi appuntamenti

La tre giorni prenderà il via venerdì 25 settembre alle ore 10:00 con la consegna ufficiale del medagliere dell’Associazione Arma Aeronautica al sindaco di Salerno. Contestualmente verrà inaugurato il “Villaggio Azzurro” sul lungomare Santa Teresa, un’area espositiva aperta per tutta la durata dell’evento che ospiterà simulatori di volo, il cockpit di un caccia Tornado in mostra statica e gli stand dell’Aeronautica Militare e dell’Associazione Arma Aeronautica.

Alle 11:30, presso il Teatro Pasolini, si terrà la conferenza del CESMA incentrata sul futuro dell’Aeronautica nei contesti multidominio e sulla difesa degli assetti spaziali. In serata, alle 19:30, la stessa cornice del Teatro Pasolini ospiterà lo spettacolo e la mostra dedicati al Made in Italy, organizzati dalla CNA Salerno nell’ambito della rassegna “Il cielo nelle mani”. Madrina ufficiale del Raduno sarà l’ex ginnasta Milena Baldassarri.

Sabato 26 settembre: le prove generali delle Frecce Tricolori e gli eventi istituzionali

La giornata di sabato 26 settembre si aprirà alle 9:30 con la cerimonia degli onori ai Caduti presso il monumento di Piazza Ferrovia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, i riflettori si sposteranno sul cielo di Pastena per le prove ufficiali dell’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Una prova generale che consentirà al pubblico di assistere al programma completo di volo delle Frecce alla vigilia del grande appuntamento, pur senza l’attivazione delle iconiche scie tricolori. La giornata si concluderà alle 19:30 al Teatro Augusteo con il concerto della Banda musicale dell’Aeronautica Militare.

Domenica 27 settembre: il programma del gran finale e l’Air Show a Pastena

Domenica 27 settembre si terrà la giornata clou del Raduno. Le attività cominceranno alle 9:00 con l’ammassamento dei partecipanti sul lungomare Trieste, seguito alle 10:30 dallo sfilamento degli Aviatori d’Italia con percorso da Piazza Dante Alighieri verso Piazza della Libertà. Alle 11:30 si terranno le allocuzioni delle autorità civili e militari, con la conclusione della cerimonia prevista per le 12:15.

Il momento centrale dell’intera manifestazione si terrà nel pomeriggio sul lungomare di Pastena dove, tra le 15:30 e le 17:30, andrà in scena l’Air Show con l’esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Le Frecce Tricolori torneranno così a solcare i cieli di Salerno dopo due decenni, tracciando le celebri scie verde, bianca e rossa a chiusura della tre giorni celebrativa.