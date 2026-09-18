Frecce Tricolori a Salerno: date e programma dell’air show 2026

Salerno si appresta a vivere un fine settimana all’insegna del volo e della tradizione aeronautica. Dal 25 al 27 settembre 2026, il capoluogo campano ospiterà il ventiduesimo raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica e il tanto atteso air show delle Frecce Tricolori, un evento che porterà migliaia di spettatori lungo la costa per ammirare le spettacolari acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Il programma degli eventi e il villaggio azzurro

La manifestazione prenderà ufficialmente il via venerdì 25 settembre con l’inaugurazione del villaggio azzurro sul lungomare Santa Teresa. L’area espositiva rimarrà aperta per l’intero fine settimana, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere esperienze interattive attraverso simulatori di volo e una mostra statica del cockpit dell’aereo Tornado. Gli spazi ospiteranno anche gli stand informativi dell’Aeronautica Militare per avvicinare i cittadini alla cultura del volo.

I motori si accenderanno ufficialmente nel pomeriggio di sabato 26 settembre, a partire dalle ore 15.30, con le prove ufficiali di volo che si terranno sul lungomare di Pastena. Questo primo test permetterà agli appassionati di pregustare le manovre di precisione che caratterizzano il celebre stormo acrobatico italiano.

L’air show e la grande esibizione domenicale

Il clou della manifestazione è fissato per domenica 27 settembre, quando il cielo del golfo di Salerno farà da cornice a una imponente esibizione aerea sul lungomare di Pastena e Marconi. Il programma pomeridiano, previsto tra le ore 16.00 e le ore 18.00, sarà aperto dal gruppo elicotteri HH139 del nono stormo Francesco Baracca, impegnato in una simulazione di soccorso aereo in mare. Seguiranno il lancio dei paracadutisti dell’Aeronautica Militare, il passaggio dei velivoli dell’aeroclub Italia di Salerno e l’esibizione di un pilota campione di acrobazia aerea a motore, prima del gran finale con le Frecce Tricolori.

Il raduno nazionale e il coinvolgimento del territorio

La giornata conclusiva di domenica ospiterà anche il raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. Il raduno vedrà il concentramento dei partecipanti sul lungomare Trieste tra le ore 9.00 e le ore 9.30, seguito da un solenne corteo che partirà da piazza Dante Alighieri per concludersi in piazza della Libertà. Qui si terranno le celebrazioni ufficiali alla presenza delle autorità civili e militari.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Salerno e promossa dall’associazione di categoria in collaborazione con la sezione locale e l’aero club, gode del sostegno della camera di commercio di Salerno, da sempre attiva nella promozione dello sviluppo economico e turistico del territorio, con la collaborazione logistica della CNA Salerno. L’evento sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 23 settembre alle ore 10.30 a palazzo di città.