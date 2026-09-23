Tensione nel carcere di Salerno: sventata rissa tra detenute grazie agli agenti

Momenti di forte criticità si sono registrati nella mattinata di ieri all’interno della Casa Circondariale di Salerno. Nel reparto femminile della struttura penitenziaria è scoppiata una violenta lite tra due detenute, una situazione che ha rapidamente assunto contorni allarmanti per la sicurezza interna dell’istituto. La colluttazione ha rischiato di estendersi all’intero reparto, poiché altre persone ristrette avevano iniziato a prendere le parti delle contendenti, alimentando un clima di forte tensione e minacciando di compromettere l’ordine pubblico carcerario.

L’intervento tempestivo della polizia penitenziaria

Il rapido aggravarsi della situazione è stato evitato unicamente grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori di polizia penitenziaria in servizio. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente nel reparto femminile, riuscendo a dividere le due donne coinvolte nello scontro fisico e a isolarle prima che il disordine potesse coinvolgere altri reparti o degenerare in una rissa generalizzata. La gestione rapida ed efficiente dell’emergenza ha permesso di ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno della casa circondariale campana, scongiurando conseguenze peggiori per il personale e per la popolazione detenuta.

Il plauso del Sappe e la nota sindacale

L’episodio ha spinto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria a esprimere un vivo apprezzamento per l’operato del personale intervenuto. Le organizzazioni sindacali sottolineano come la gestione quotidiana degli istituti di pena avvenga spesso in condizioni di estrema complessità e con margini operativi ridotti.

In merito alla vicenda, Marianna Argenio, vice segretario regionale del Sappe, ha dichiarato: “Il personale di polizia penitenziaria è intervenuto con tempestività e professionalità in un momento nel quale la situazione rischiava di degenerare e di coinvolgere anche altre detenute. A loro va il nostro plauso per aver saputo gestire una situazione di forte tensione, garantendo la sicurezza all’interno del reparto. Quanto accaduto conferma ancora una volta quanto sia complesso il lavoro quotidiano degli agenti penitenziari, chiamati a fronteggiare improvvisamente situazioni di violenza e disordine, spesso con margini di intervento ridottissimi. È importante che il lavoro svolto quotidianamente dal personale venga riconosciuto e valorizzato, soprattutto in contesti nei quali la gestione della sicurezza penitenziaria diventa sempre più impegnativa”.