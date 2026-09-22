Estate 2026, il bilancio di Confesercenti Salerno: «stagione positiva, lavoriamo per migliorare i servizi»

Un’estate con un bilancio complessivamente positivo per il territorio salernitano. È quanto emerge dalle parole di Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno, che ha tracciato il punto della situazione ai microfoni di InfoCilento.

La provincia di Salerno ha continuato ad attrarre numerosi visitatori, interessati non soltanto alle località balneari e al patrimonio paesaggistico, ma anche alle tante eccellenze culturali, storiche ed enogastronomiche che caratterizzano la zona.

Dalla costa ai borghi dell’entroterra: un’offerta turistica integrata

Dalla costa ai borghi dell’entroterra, passando per le aree archeologiche e le numerose iniziative organizzate durante i mesi estivi, sono state tante le occasioni per scoprire e vivere le diverse anime del territorio salernitano.

Un movimento turistico che rappresenta una risorsa fondamentale per le attività commerciali, la ristorazione, le strutture ricettive e, più in generale, l’intera economia locale.

Le sfide future: servizi, accoglienza e destagionalizzazione

Esposito ha ribadito la necessità di continuare a lavorare al miglioramento di alcuni servizi chiave, indispensabili per compiere un ulteriore salto di qualità. L’obiettivo è rendere la provincia di Salerno sempre più competitiva e capace di rispondere con efficacia alle esigenze dei visitatori.

I risultati positivi della stagione estiva devono quindi trasformarsi in un punto di partenza: puntare sulla qualità dell’accoglienza, sul potenziamento dei servizi e sulla valorizzazione complessiva del territorio permetterà di consolidare i flussi turistici e favorire una presenza distribuita anche al di fuori dei mesi di maggiore affluenza.