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Nuova Associazione Commercianti Salerno: nasce la rete per il territorio

Presentata la nuova Associazione Commercianti Salerno. Obiettivi, priorità per il centro storico e dialogo con le istituzioni per il commercio locale.

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Federica Inverso
Di:Federica Inverso
Scrivo per scelta e sono una cantastorie per passione. Amo i dettagli e di questi, spesso, adoro raccontare. Mi sono laureata in mediazione linguistica alla Sapienza...
Nuova Associazione Commercianti Salerno: nasce la rete per il territorio

Nasce a Salerno la nuova Associazione Commercianti Salerno, un progetto associativo presentato questa mattina nella Sala del Gonfalone del Comune con lo slogan uniti per il futuro del commercio. L’obiettivo principale è fare rete tra le attività cittadine, sostenere lo sviluppo economico e contrastare la desertificazione urbana attraverso iniziative concrete e una stretta collaborazione con le istituzioni locali.

Un punto di riferimento per il tessuto economico locale

La nuova realtà associativa punta a diventare un interlocutore solido per il tessuto economico del territorio. La governance è guidata dal presidente Sabatino Senatore, affiancato dalla vicepresidente Paola Ragone e dal segretario Amedeo. Durante la conferenza di presentazione, Senatore ha spiegato che il progetto nasce da un confronto spontaneo tra esercenti e amici decisi a trovare risposte concrete per le sfide quotidiane della categoria.

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Il presidente ha rivolto un invito particolare alle nuove generazioni di imprenditori. Come dichiarato da Sabatino Senatore, occorre “uscire dalle proprie botteghe, superare la sola dimensione dei social e unire le forze portando idee fresche e contributi innovativi”.

Le priorità programmatiche tra centro storico e parcheggi

Il programma della nuova associazione si concentra su interventi strategici per il rilancio economico della città. Tra le priorità figurano la tutela del centro storico, incentivando il ritorno all’artigianato e la promozione dei prodotti locali d’eccellenza per offrire un’accoglienza autentica ai turisti.

Il direttivo intende affrontare temi centrali come la riforma del commercio, il controllo delle licenze, la gestione efficiente dei parcheggi e l’organizzazione di eventi capaci di attrarre visitatori da tutta la provincia, contrastando così lo spopolamento e la chiusura delle attività di vicinato.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

All’incontro istituzionale ha partecipato il vicesindaco Nino Savastano in rappresentanza dell’amministrazione comunale, portando i saluti del sindaco e accogliendo con favore la nascita della nuova associazione autonoma. Savastano ha confermato il supporto del Comune nei confronti del commercio e dell’artigianato locale.

Nel suo intervento, il vicesindaco ha sottolineato l’importanza di interventi mirati su decoro urbano, sicurezza e sviluppo di infrastrutture strategiche. A tal proposito, Savastano ha citato “il nuovo polo fieristico, destinate a incrementare la capacità attrattiva e recettiva della città”, ribadendo la piena disponibilità al confronto costante con la nuova realtà associativa.

Mantenere vive le vetrine e il cuore della città

In chiusura di conferenza, i vertici dell’associazione hanno ribadito la centralità del commercio di vicinato per la vitalità dei centri urbani. Come ricordato dal presidente Sabatino Senatore, “quando si spengono le vetrine dei negozi muoiono le città”, sintetizzando così la missione primaria dell’associazione impegnata a mantenere luminose e attive le botteghe del territorio.

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