Bollette: i salernitani spenderanno quasi 1.700 euro tra luce e gas nel 2026

Le famiglie residenti a Salerno e in provincia devono fare i conti con una spesa energetica media che si avvicina a 1.700 euro all’anno per le utenze di luce e gas. L’analisi realizzata da Facile.it evidenzia come i costi fissi legati ai consumi domestici rappresentino una voce sempre più pesante per i bilanci locali, influenzati direttamente dalle fluttuazioni dei mercati internazionali e dalla recente instabilità geopolitica legata al conflitto in Iran.

La stima dei costi tra luce e gas

Entrando nel dettaglio dei dati provinciali, il bilancio energetico di un nucleo familiare tipo si suddivide tra le due principali forniture domestiche. La spesa media annua stimata per la sola energia elettrica si attesta intorno a 660 euro, mentre per la fornitura del gas la cifra sale a 1.030 euro all’anno. Questa combinazione porta il totale complessivo a sfiorare la soglia dei 1.700 euro, generando preoccupazione tra i consumatori in vista dei prossimi mesi.

I rischi legati a tariffe e bollette

Di fronte a tali importi, la gestione consapevole delle risorse e la comprensione delle voci di spesa diventano fondamentali per evitare esborsi superflui. Tuttavia, la complessità nella lettura delle fatture continua a penalizzare molti utenti. Secondo le rilevazioni del settore, una scelta non ottimale del contratto o del gestore energetico può comportare ricarichi percentuali molto elevati sul totale: fino al 39 percento in più per la spesa del gas e persino il 74 percento in eccesso per la fornitura di energia elettrica.