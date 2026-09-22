Salerno, Premio Charlot Giovani: finale, ospiti e conduttori della terza serata

Domani sera, mercoledì 23 settembre alle ore 21, a Salerno, i riflettori si accendono sulla terza serata del Premio Charlot, un appuntamento imperdibile interamente dedicato alla finale dello Charlot Giovani. La competizione vede protagonisti i migliori talenti emergenti della comicità nazionale, pronti a contendersi il titolo sul palco a colpi di battute e sketch originali.

Conduzione e ospiti d’eccezione della serata

La kermesse si apre con una conduzione d’eccezione suddivisa in due momenti di grande spettacolo. La prima parte della serata è guidata da Cinzia Ugatti, mentre il timone passa a Gigi e Ross per la seconda parte, quella cruciale della gara tra i nuovi comici. Il duo comico trascina il pubblico con la propria energia e ironia travolgente. Il parterre degli ospiti arricchisce ulteriormente il programma con la partecipazione del duo Enzo e Mario e di Rosalia Porcaro, definita un’autentica regina della satira e maestra nel far ridere e riflettere attraverso i suoi iconici personaggi.

I riconoscimenti speciali e la premiazione

Il festival dedica ampio spazio alla celebrazione delle eccellenze artistiche dello spettacolo e della scrittura. Il Premio Speciale Autore viene assegnato a Lello Marangio per celebrare la sua penna raffinata e il contributo fondamentale alla drammaturgia teatrale e televisiva. Il Premio Speciale Charlot va invece a Maurizio Merluzzo, riconoscimento che celebra il suo percorso artistico poliedrico come doppiatore, attore e apprezzato creatore di contenuti digitali.

Il verdetto affidato al pubblico

Come da tradizione della manifestazione, il destino dei concorrenti è interamente nelle mani della giuria più importante. Il pubblico in sala rappresenta infatti la giuria sovrana dell’evento e, al termine delle esibizioni, esprime il proprio voto per decretare il vincitore assoluto di questa edizione dello Charlot Giovani.