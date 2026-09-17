Premio Charlot 2026: riconoscimento a Serena Autieri e workshop gratuito

La 38ª edizione del Premio Charlot si consolida come l’unico appuntamento su scala globale totalmente incentrato sull’eredità artistica di Charlie Chaplin. Ideata da Claudio Tortora, la manifestazione rappresenta da anni un punto di riferimento culturale per la valorizzazione delle eccellenze dello spettacolo e per il supporto ai giovani talenti emergenti. L’edizione di quest’anno intreccia la grande tradizione del cabaret e del teatro con un importante traguardo storico del territorio campano: i 100 anni dell’Automobile Club Salerno.

Un riconoscimento speciale per i 100 anni dell’Automobile Club Salerno

Uno dei momenti centrali dell’appuntamento di quest’anno è la consegna del premio speciale assegnato dall’Automobile Club Salerno a Serena Autieri. L’iniziativa si colloca all’interno delle celebrazioni per il centenario dell’istituzione salernitana, fondata nel 1926. L’omaggio intende sottolineare il percorso di un’artista poliedrica, figura di spicco nel panorama artistico italiano per la sua capacità di spaziare tra teatro, cinema, televisione e musica. Il riconoscimento unisce la secolare presenza di ACI Salerno sul territorio alla storia del festival dedicato all’iconico “Vagabondo”.

Formazione gratuita con il workshop comico di Alessio Tagliento

Oltre ai momenti dedicati ai riconoscimenti, la rassegna conferma l’attenzione alla didattica e alla crescita professionale delle nuove leve. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per “Percezioni Comiche”, un workshop a partecipazione totalmente gratuita incentrato sui meccanismi della risata, sulla presenza scenica e sulla scrittura brillante.

A guidare il percorso formativo sarà Alessio Tagliento, autore televisivo, teatrale e regista. Nel corso della sua carriera, Tagliento ha curato i testi di celebri trasmissioni della comicità italiana come Zelig e Colorado, collaborando con artisti quali Giorgio Panariello, Gabriele Cirilli, Max Angioni e Raul Cremona.

Il laboratorio è rivolto a tutti gli appassionati e agli aspiranti performer che desiderano approfondire le tecniche della comicità. Le attività didattiche si svolgeranno nelle giornate del 22 e 23 settembre, con orario compreso tra le 14:30 e le 18:00, presso le strutture del Teatro Delle Arti di Salerno.