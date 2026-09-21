Attualità

Fede, tradizione e identità: Salerno celebra San Matteo

Salerno celebra San Matteo tra fede e tradizione. Dalla messa solenne alla processione e ai fuochi sul lungomare, tutti gli appuntamenti della festa patronale.

Di:
Federica Inverso
Di:Federica Inverso
Scrivo per scelta e sono una cantastorie per passione. Amo i dettagli e di questi, spesso, adoro raccontare. Mi sono laureata in mediazione linguistica alla Sapienza...
Fede, tradizione e identità: Salerno celebra San Matteo

È il suono di una città che sembra respirare allo stesso ritmo. Oggi Salerno celebra San Matteo, il suo Santo Patrono: una giornata che, da sempre, unisce fede e tradizione, sacro e profano, dove il confine tra folklore e devozione si perde per fondersi in un’unica profonda identità collettiva.

Il solenne pontificale nel Duomo di Salerno

La giornata si è aperta all’insegna delle celebrazioni religiose con il solenne pontificale tenutosi alle ore 11:00 presso la Cattedrale. La funzione è stata presieduta da monsignor Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i Vescovi, affiancato dall’arcivescovo della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi. Presente alla celebrazione anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, accolto all’ingresso dagli applausi dei cittadini presenti.

Leggi anche:

Salerno dice basta alla prostituzione su strada: multe e Daspo urbano
Tentata truffa a Padova: arrestata 37enne originaria di Salerno
Alta velocità Battipaglia-Romagnano: 83 milioni per le aree interne

Il percorso della processione e le soste tradizionali

I festeggiamenti proseguono poi nel segno della tradizione con la tanto attesa e partecipata processione per le vie del centro cittadino. Le statue dei Santi, sorrette sulle spalle dei paranze e dei portatori, attraversano le arterie principali per ricevere l’abbraccio dei migliaia di fedeli scesi in strada.

L’itinerario del corteo religioso prevede le consuete soste istituzionali e devotionali: il passaggio dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza — di cui San Matteo è il patrono —, la fermata a Piazza Cavour per la suggestiva benedizione del mare e la sosta davanti a Palazzo di Città.

La corsa sulle scalinate della Cattedrale e i fuochi sul mare

In serata è previsto il rientro del corteo e il momento più toccante per la comunità salernitana: la tradizionale “corsa” delle statue lungo lo scalone d’accesso della Cattedrale. A seguire, all’interno della Cripta di San Matteo, verrà celebrata la Santa Messa di chiusura.

A mezzanotte, il grande spettacolo di fuochi pirotecnici, visibile dall’intero lungomare cittadino, saluterà ufficialmente il Santo Patrono dante appuntamento all’anno prossimo.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.