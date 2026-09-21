Salerno dice basta alla prostituzione su strada: multe e Daspo urbano

L’amministrazione comunale di Salerno ha introdotto una nuova ordinanza contingibile e urgente per arginare il fenomeno della prostituzione su strada e tutelare la sicurezza urbana, il decoro pubblico e la viabilità cittadina. Il provvedimento, identificato dal numero 858, resterà in vigore fino a gennaio 2027 e introduce sanzioni severe sia per chi offre prestazioni sessuali sia per i clienti.

Le aree interessate dal provvedimento restrittivo

Le disposizioni stabiliscono un perimetro di divieto rigoroso che copre gran parte della fascia costiera e della zona orientale della città. I controlli si concentrano da Piazza della Concordia fino a via Leucosia e via Parmenide, estendendosi all’intera area industriale, alle strade limitrofe allo stadio Arechi e arrivando fino al confine amministrativo con Pontecagnano Faiano.

Sanzioni e misure di contrasto per clienti e trasgressori

Il piano operativo mira a colpire la domanda e l’offerta attraverso multe amministrative e provvedimenti di allontanamento. Chiunque venga sorpreso ad accostare con il veicolo, a contrattare o a far salire persone a bordo lungo la carreggiata rischia una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquecento euro. A questa misura si aggiunge la possibilità di applicare il Daspo urbano, che prevede l’allontanamento coatto dal territorio comunale per i soggetti responsabili delle violazioni.