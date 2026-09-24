Premio Charlot, Vecchioni rinvia: al Verdi arriva Brignano

L’organizzazione della XXXVIII edizione del Premio Charlot ha annunciato una variazione nel calendario delle serate previste nei teatri di Salerno. Il concerto di Roberto Vecchioni, in programma per venerdì 25 settembre alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Salerno, non si terrà a causa di improvvisi e importanti motivi di salute del cantautore. Nel corso dell’evento, il Maestro avrebbe dovuto ricevere il prestigioso riconoscimento “Grandi Protagonisti dello Spettacolo”.

La direzione del Premio ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza all’artista, inviandogli “i più calorosi ed affettuosi auguri di una rapida e completa guarigione” e comunicando al tempo stesso la nuova scaletta della serata, riorganizzata in tempi rapidi per non privare il pubblico salernitano dell’appuntamento.

Enrico Brignano e la Montecarlo Big Band sul palco del Teatro Verdi

Al posto del concerto originariamente previsto, la serata di venerdì 25 settembre si aprirà comunque alle ore 21.00, ma con un doppio spettacolo. Il primo tempo sarà affidato alla Montecarlo Big Band, formazione orchestrale composta da musicisti di alto livello, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale tra swing, jazz e grandi classici riarrangiati per orchestra.

A seguire salirà sul palco Enrico Brignano, uno degli artisti più amati e versatili dello spettacolo italiano. Cresciuto alla scuola di Gigi Proietti, l’attore romano ne raccoglie oggi l’eredità artistica, distinguendosi per la sua capacità affabulatoria, i tempi comici impeccabili e un’ironia “garbata ma tagliente”, capace di richiamare la tradizione del teatro popolare e d’autore. Lo show promette di unire satira di costume, osservazione della realtà e intrattenimento puro, per una serata che si preannuncia comunque memorabile per il pubblico salernitano.

Charlot Giovani: Ciro Raimo vince l’edizione 2026

Mentre si ridisegna il programma del weekend, la 38ª edizione del Premio ha già consegnato il suo primo verdetto. Nella serata di mercoledì 23 settembre si è svolta la finale dello Charlot Giovani, condotta nella prima parte da Cinzia Ugatti e nella seconda da Gigi e Ross, che hanno guidato in scena i sei finalisti selezionati a livello nazionale da Alessio Tagliento e Gianluca Tortora.

Al termine della gara, il pubblico in sala ha decretato vincitore il comico napoletano Ciro Raimo, mentre il Premio della Critica è andato a Samuele Rossi, di Lucca. Entrambi i finalisti si sono distinti per monologhi brillanti, incentrati su temi di vita quotidiana raccontati con verve comica e capaci di conquistare la platea.

Un premio che guarda al futuro della comicità italiana

Il doppio appuntamento tra la finale dello Charlot Giovani e il nuovo cast per la serata del 25 settembre conferma la vocazione del Premio Charlot a coniugare grandi nomi dello spettacolo e nuovi talenti emergenti. Nonostante l’imprevisto legato alle condizioni di salute di Roberto Vecchioni, l’organizzazione ha garantito continuità al programma, offrendo al pubblico salernitano una serata di alto livello con la Montecarlo Big Band ed Enrico Brignano, in attesa di conoscere le prossime tappe della XXXVIII edizione.