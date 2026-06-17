Attualità

Eccellenze locali e sostenibilità: nasce la filiera corta della Comunità montana Bussento Lambro e Mingardo

La Comunità montana lancia la filiera corta con il progetto Green community del PNRR: vantaggi per produttori e consumatori a chilometro zero

Redazione Infocilento

La filiera corta, sostenuta dal progetto Green community nell’ambito del PNRR, punta a rafforzare il legame diretto tra produttori agroalimentari e consumatori (privati ed esercizi commerciali), riducendo gli intermediari, l’uso di imballaggi e semplificando la distribuzione. Basata su prossimità, tracciabilità e qualità dei prodotti, promuove un consumo sostenibile e responsabile.

La rete territoriale e i canali di distribuzione

Una volta creata la rete territoriale, il progetto fornirà strumenti per favorire la vendita e la diffusione dei prodotti locali, attraverso una mappatura dettagliata di produttori e punti di consumo (negozi, ristoranti, alberghi) impegnati nella trasparenza e nella valorizzazione del chilometro zero.

I canali principali di distribuzione saranno:

 rete dei consumatori aderenti

 mercatini locali promossi dal progetto

 eventi e manifestazioni sul territorio

Innovazione digitale al servizio del territorio

A supporto dell’iniziativa è previsto l’uso di strumenti digitali: una sezione dedicata sul sito della Comunità montana e una app di vendita online tramite il sito e l’app Paysano, pensata per produttori e consumatori. Questi strumenti offriranno informazioni aggiornate su prodotti, produttori, punti vendita, ricette, eventi e mercatini, permettendo anche interazioni dirette come recensioni e commenti.

Tutti i vantaggi per gli aderenti alla filiera

L’adesione offre numerosi vantaggi. Gli aderenti potranno utilizzare gratuitamente, per i primi tre anni, gli strumenti digitali dedicati alla promozione dei propri prodotti e attività, beneficiando anche di visibilità su tutti i canali comunicativi dell’ente.

Lo sportello filiera corta fornirà supporto nella definizione delle strategie di marketing e organizzerà percorsi formativi mirati per migliorare le competenze degli aderenti, rafforzarne la posizione sul mercato e contribuire all’aumento del reddito. Partecipare alla filiera significa anche contribuire alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale, favorendo una maggiore diffusione dei prodotti sul territorio.

Contatti e informazioni utili

Comunità montana Bussento – Lambro e Mingardo

Ufficio promozione, sviluppo locale e ambiente

Telefono: 0974-985161 interno 222

Email: info@cmbussento.it

Orari: lunedì-venerdì 9:00-13:00 / lunedì-giovedì 14:00-17:00

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