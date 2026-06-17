Svolta per i Distretti del Commercio in Campania: pronti 13 milioni, ecco i Comuni finanziati

Dalla Regione Campania in arrivo risorse per lo sviluppo del commercio locale. Con il Decreto Dirigenziale n. 257 del 12 giugno 2026, pubblicato sul BURC n. 30 del 15 giugno 2026, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico destinato ai Distretti del Commercio.

Per l’iniziativa sono stati stanziati complessivamente 13 milioni di euro. Tra i beneficiari figurano anche i comuni della Piana del Sele, del Cilento e del Vallo di Diano.

Piana del Sele: il progetto “Expo Sele Innova” e la Via dei Borghi

Finanziato con la quota massima di 225mila euro il progetto del Distretto Diffuso del Commercio “Expo Sele Innova”. Capofila del Distretto Diffuso, che racchiude ben nove comuni tra cui Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra e Serre, è il Comune di Eboli.

Il progetto punta a trasformare il Distretto Diffuso del Commercio Expo Sele in un sistema territoriale integrato e autonomo. L’iniziativa unisce le amministrazioni locali e le tre organizzazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e Unimpresa, per intercettare i flussi del turismo lento ed esperienziale, convertendoli in spesa economica reale.

Il cuore pulsante dell’intervento è la creazione della “Via dei Borghi del Sele”, un cammino ufficiale di circa 110 chilometri diviso in 8 tappe. Il percorso è stato ideato per essere vissuto attraverso quattro modalità di fruizione distinte: a piedi, in bicicletta, in moto e in van o camper. L’itinerario non è una semplice infrastruttura turistica isolata, ma un corridoio studiato per portare i visitatori direttamente davanti alle botteghe e alle eccellenze artigianali locali.

Vallo di Diano: fare sistema per sostenere l’economia locale

Altro importante finanziamento è quello ottenuto dal Distretto Diffuso del Commercio – Area Interna Vallo di Diano. La Regione Campania ha infatti riconosciuto un finanziamento da 225mila euro per i progetti da realizzarsi nell’ambito dei propri programmi di attività.Il soggetto, che promuove azioni a favore del commercio diffuso tradizionale, vede come Ente Capofila la Comunità Montana Vallo di Diano.

L’obiettivo della proposta è quello di rafforzare la capacità del territorio di fare sistema, ampliando la gamma dei servizi e delle attività essenziali per sostenere lo sviluppo economico e sociale dell’intero comprensorio valdianese.

Cilento: il Distretto “Origini” punta su digitale e Dieta Mediterranea

Sorride anche il territorio cilentano: il Distretto del Commercio “Origini”, presieduto da Tiziana Cortiglia, vicesindaca di Vallo della Lucania, è stato ammesso a finanziamento per 225mila euro.

Si tratta di un progetto che vede insieme 14 comuni (Vallo della Lucania come ente capofila, Ascea, Cannalonga, Casal Velino, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento) e che punta a valorizzare le comunità, sostenere le imprese e promuovere il territorio tutto l’anno.

I temi centrali del progetto riguardano lo sviluppo di piattaforme e app per promuovere attività, eventi e servizi del territorio. Sono previsti percorsi tematici alla scoperta di tradizioni, mestieri antichi e patrimonio culturale, affiancati da un calendario coordinato delle manifestazioni più rappresentative del Cilento. Si punta, inoltre, alla creazione di un grande centro commerciale naturale diffuso per sostenere le attività locali, e alla valorizzazione della Dieta Mediterranea e delle produzioni tipiche, già patrimoni Unesco.