Piana del Sele

Svolta politica a Battipaglia: il centrodestra si unisce e firma il “Patto delle Competenze”

Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e civici siglano l'intesa a Battipaglia per un nuovo progetto politico. Scopri i dettagli dell'accordo

Antonio Elia

Svolta nel panorama politico locale. Carmine Galdi, segretario cittadino di Forza Italia; Nunzio Vitolo, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia; Johnny Ricca, vice segretario provinciale della Lega; Massimiliano Terminelli e Pino Bovi, in rappresentanza del movimento civico Battipaglia Radici e Valori, hanno sottoscritto il documento che sancisce l’avvio del percorso politico e programmatico denominato “Patto delle Competenze”.

Si tratta del primo passo verso la costruzione di un tavolo unitario di centrodestra aperto anche alle realtà civiche del territorio.

L’intesa e i 7 punti programmatici

L’intesa è maturata nel corso della riunione politica svoltasi nella serata di ieri, lunedì 15 giugno 2026, durante la quale i rappresentanti delle forze presenti hanno registrato una piena convergenza sull’impostazione programmatica da adottare in vista delle prossime scadenze elettorali.

Al centro del confronto i sette punti che compongono il “Patto delle Competenze”, ritenuti da tutti i partecipanti una base condivisa e concreta sulla quale costruire un progetto politico comune. Il documento è stato assunto come punto di partenza per sviluppare un confronto strutturato e definire, nei prossimi mesi, le linee d’azione e le priorità per la città.

Un tavolo inclusivo per il futuro di Battipaglia

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita la volontà di dare vita a un tavolo di centrodestra inclusivo, aperto all’adesione di ulteriori forze politiche e civiche che si riconoscano nei medesimi valori e obiettivi programmatici.

La scelta di procedere lungo un percorso condiviso è stata assunta all’unanimità, con l’obiettivo di costruire un’intesa stabile e duratura, fondata su competenze, efficienza amministrativa e capacità di governo al servizio della comunità battipagliese.

Il documento d’intesa formalizza così l’avvio ufficiale di una sinergia politica che punta a consolidarsi nei prossimi mesi attraverso la definizione delle attività e delle proposte programmatiche da sottoporre alla città.

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