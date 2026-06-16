Cronaca

Follia sulla A2 a Buonabitacolo: secchio di bottiglie lanciato dal cavalcavia sfonda il parabrezza di un camion, ferito l’autista

Grave episodio nella notte sull'autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Buonabitacolo. Lanciato un secchio pieno di vetro contro un camion: ferito un camionista siciliano.

Erminio Cioffi

Paura nella notte sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo, dove si è verificato un grave episodio che ha messo a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.

Il lancio dal cavalcavia e il violento impatto

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero lanciato dal cavalcavia un secchio contenente bottiglie di vetro che ha centrato in pieno un camion in marcia. L’impatto contro il parabrezza è stato violento: il vetro si è frantumato e il conducente, un autotrasportatore siciliano dipendente di una ditta di trasporti, è rimasto ferito a un occhio a causa dei frammenti e dei detriti.

I soccorsi all’autotrasportatore e le indagini della Procura

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Polla, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Sull’episodio indaga la Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili di un gesto che avrebbe potuto avere esiti ancora più gravi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.