Follia sulla A2 a Buonabitacolo: secchio di bottiglie lanciato dal cavalcavia sfonda il parabrezza di un camion, ferito l’autista

Paura nella notte sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo, dove si è verificato un grave episodio che ha messo a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.

Il lancio dal cavalcavia e il violento impatto

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero lanciato dal cavalcavia un secchio contenente bottiglie di vetro che ha centrato in pieno un camion in marcia. L’impatto contro il parabrezza è stato violento: il vetro si è frantumato e il conducente, un autotrasportatore siciliano dipendente di una ditta di trasporti, è rimasto ferito a un occhio a causa dei frammenti e dei detriti.

I soccorsi all’autotrasportatore e le indagini della Procura

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Polla, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Sull’episodio indaga la Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili di un gesto che avrebbe potuto avere esiti ancora più gravi.