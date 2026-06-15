Capaccio Paestum, quattro nuove cinture nere al Dojo Poseidon

Una giornata memorabile per lo sport locale e per la comunità di Capaccio Paestum. Presso il Palazzetto dello Sport di Cercola (NA), quattro giovani atleti della Dojo Poseidon, guidati dalla sapiente e costante guida del maestro Ferdinando Polito, hanno brillantemente superato gli esami federali, conquistando l’ambita cintura nera 1 Dan FIJLKAM.

A tagliare questo prestigioso traguardo sono stati:

Marianna Marsicano

Nunzia Battipaglia

Gabriele Mauro

Angelo Parente

Il valore della Cintura Nera: una scuola di vita

La cintura nera non rappresenta un punto d’arrivo, bensì l’inizio di un nuovo percorso di consapevolezza. Nel karate, questo grado è il simbolo di anni di sacrificio, costanza e resilienza.

I valori che questa disciplina trasmette superano di gran lunga i confini del tatami: il rispetto per l’avversario, l’autocontrollo, la determinazione e l’umiltà sono pilastri che formano i campioni nello sport, ma soprattutto i cittadini di domani nella vita di tutti i giorni. Diventare cintura nera significa aver integrato questi principi nel proprio carattere.

Il valore legale e i vantaggi nei concorsi pubblici

C’è un dettaglio fondamentale che impreziosisce questo traguardo: il riconoscimento della FIJLKAM, l’unica federazione ufficiale per il Karate riconosciuta dal CONI. Conseguire una cintura nera federale non è solo un merito sportivo, ma ha un reale valore istituzionale.

I diplomi rilasciati dalla FIJLKAM, infatti, sono legalmente spendibili per l’ottenimento di punteggi incrementali nei concorsi pubblici, in particolare in quelli per l’accesso alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e nei percorsi scolastici e universitari tramite il riconoscimento dei crediti formativi. Un vantaggio concreto per il futuro professionale di questi giovani.

L’orgoglio della comunità

La conquista di Marianna, Nunzia, Gabriele e Angelo è motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità di Capaccio Paestum. Il successo di questi ragazzi è lo specchio di una gioventù sana, che investe il proprio tempo nella crescita personale e nello sport pulito.

Un plauso va alla Dojo Poseidon e al Maestro Ferdinando Polito, che si confermano una realtà d’eccellenza sul territorio, capace di trasformare la passione in traguardi straordinari.

Ai quattro neo-Primi Dan vanno i complimenti di tutta la cittadinanza, con l’augurio che questo sia solo il primo di una lunga serie di successi personali, sportivi e professionali.