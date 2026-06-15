Cilento

Capaccio Paestum, quattro nuove cinture nere al Dojo Poseidon

Grande successo per il Dojo Poseidon di Capaccio Paestum: quattro atleti conquistano la cintura nera 1° Dan FIJLKAM a Cercola. Scopri i dettagli.

Comunicato Stampa

Una giornata memorabile per lo sport locale e per la comunità di Capaccio Paestum. Presso il Palazzetto dello Sport di Cercola (NA), quattro giovani atleti della Dojo Poseidon, guidati dalla sapiente e costante guida del maestro Ferdinando Polito, hanno brillantemente superato gli esami federali, conquistando l’ambita cintura nera 1 Dan FIJLKAM.

A tagliare questo prestigioso traguardo sono stati:

  • Marianna Marsicano
  • Nunzia Battipaglia
  • Gabriele Mauro
  • Angelo Parente

Il valore della Cintura Nera: una scuola di vita

La cintura nera non rappresenta un punto d’arrivo, bensì l’inizio di un nuovo percorso di consapevolezza. Nel karate, questo grado è il simbolo di anni di sacrificio, costanza e resilienza.

I valori che questa disciplina trasmette superano di gran lunga i confini del tatami: il rispetto per l’avversario, l’autocontrollo, la determinazione e l’umiltà sono pilastri che formano i campioni nello sport, ma soprattutto i cittadini di domani nella vita di tutti i giorni. Diventare cintura nera significa aver integrato questi principi nel proprio carattere.

Il valore legale e i vantaggi nei concorsi pubblici

C’è un dettaglio fondamentale che impreziosisce questo traguardo: il riconoscimento della FIJLKAM, l’unica federazione ufficiale per il Karate riconosciuta dal CONI. Conseguire una cintura nera federale non è solo un merito sportivo, ma ha un reale valore istituzionale.

I diplomi rilasciati dalla FIJLKAM, infatti, sono legalmente spendibili per l’ottenimento di punteggi incrementali nei concorsi pubblici, in particolare in quelli per l’accesso alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e nei percorsi scolastici e universitari tramite il riconoscimento dei crediti formativi. Un vantaggio concreto per il futuro professionale di questi giovani.

L’orgoglio della comunità

La conquista di Marianna, Nunzia, Gabriele e Angelo è motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità di Capaccio Paestum. Il successo di questi ragazzi è lo specchio di una gioventù sana, che investe il proprio tempo nella crescita personale e nello sport pulito.

Un plauso va alla Dojo Poseidon e al Maestro Ferdinando Polito, che si confermano una realtà d’eccellenza sul territorio, capace di trasformare la passione in traguardi straordinari.

Ai quattro neo-Primi Dan vanno i complimenti di tutta la cittadinanza, con l’augurio che questo sia solo il primo di una lunga serie di successi personali, sportivi e professionali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.