Festa della Musica 2026 a Camerota: Concerti, Tradizioni e Sapori con il Progetto “5 sensi + 1”

La Pro Loco Camerota APS presenta l’edizione 2026 della “Festa della Musica”, inserita nell’ampio cartello di eventi del progetto “5 sensi + 1”.
Dal 17 al 23 giugno, il territorio comunale sarà animato da un ricco programma di eventi diffusi che spaziano dalla musica dal vivo alla poesia, fino alla riscoperta delle tradizioni contadine e gastronomiche locali.
Il Programma dell’Evento: Date e Appuntamenti
L’Anteprima: Mercoledì 17 Giugno
Si parte mercoledì 17 giugno a Camerota capoluogo con l’anteprima della Festa.
- Dove e quando: Piazza San Vito
- Cosa si fa: Ospiterà il tradizionale “Mercatino del Mercoledì – 3A”, accompagnato dalle atmosfere e dall’energia della Musica dal vivo “Anni ’60”.
Il Clou della Rassegna: Domenica 21 Giugno
Le manifestazioni entreranno nel vivo domenica 21 giugno, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Musica, con più appuntamenti dislocati sul territorio:
- A Licusati (ore 18:00, Piazza San Marco): prenderà il via un evento itinerante sulle note dei Cilentani Folk. Il percorso includerà una suggestiva visita all’antico frantoio oleario del maestro scultore Pantaleo Tarallo (museo privato) e alla mostra diffusa di attrezzi contadini.
- A Camerota Capoluogo (ore 19:00, Casa della Cultura): spazio alla letteratura con l’incontro “Note e Versi”, durante il quale verrà presentata la raccolta di poesie “Complice la luna” di Angela Veneroso.
- A Lentiscosa (in serata): la comunità e i visitatori si ritroveranno per la celebre “Festa della Maracucciata”, organizzata dall’associazione “Sementa”, un’occasione imperdibile per gustare uno dei prodotti simbolo della tradizione cilentana.
I Concerti di Lunedì 22 Giugno
Il programma musicale riprenderà lunedì 22 giugno a Licusati (Piazza Giovanni Paolo II, ore 21:30) con il concerto dei “Mare Forza 7”, seguito dalle sonorità noise grunge della band “La Poesia che non c’è più”.
La Chiusura: Martedì 23 Giugno
A chiudere la rassegna, martedì 23 giugno dalle ore 17:00 a Camerota Capoluogo, sarà l’evento “La Notte di San Giovanni – La notte magica del Cilento”. Curata dall’Associazione Terra & Mare (www.cilentoterraemare.it), la serata proporrà un viaggio millenario tra musica, riti, natura e sapienza contadina.
Valorizzazione del Territorio e Ringraziamenti
La Pro Loco Camerota APS invita cittadini e turisti a partecipare a questa grande festa diffusa, pensata per valorizzare l’identità del territorio attraverso la stimolazione di tutti i sensi.
Un grazie speciale va alla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., all’Associazione Terra & Mare, all’Associazione Sementa, a Licusati Live, all’Associazione Culturale “L’Arte della Creta”, al Laboratorio d’Arte Tarallo e a tutte le attività commerciali del territorio che sostengono l’iniziativa, dimostrando una straordinaria sinergia per la promozione del nostro patrimonio culturale.