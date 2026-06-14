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Futsal, il Napoli vola in semifinale, battuto lo Sporting Sala Consilina

Al PalaVesuvio è andata in scena gara 3 dei quarti finale scudetto

Christian Vitale
Sporting Sala Consilina

Sarà Napoli a giocare in semifinale scudetto contro i piemontesi della L84. Lo Sporting Sala Consilina dopo il successo ai rigori del Pala San Rufo di martedì e la sconfitta di misura, per 3-2 di venerdì, al PalaVesuvio, cede in gara 3 dei quarti di finale al Napoli Futsal ancora per 3-2.

La gara

Match equilibrato in avvio con i partenopei a passare avanti al 5′ con un tiro da fuori area di Grasso che non lascia scampo a Fiuza. Lo Sporting però non si scompone e trova al via del pari due giri di lancette dopo: Delmestre crea superiorità sul versante sinistro e mette la palla nel mezzo dove l’accorrente Vidal deposita in rete. I salesi, però, spianano la strada per il nuovo vantaggio napoletano con una palla persa nella metà campo avversaria da Fiuza che lascia a Chino il pallone del 2-1. La prima frazione termina però 2-2 con il sigillo di Mello che riceve da Arillo al 15′ e buca De Gennaro per il pari.

Nella ripresa il Napoli torna avanti al 7′ dopo un buon lavoro da pivot di Guillermao che lascia palla per il tiro velenoso di Salas, che non lascia scampo a Fiuza. I minuti passano e al quarto d’ora lo Sporting inserisce il quinto di movimento nel tentativo di pareggiare i conti ma Vidal a 3′ dal termine mette fuori un’opportunità clamorosa. Poco dopo Arillo viene anticipato in angolo e Rossetti viene murato sul più bello. La gara scivola cosi sino ai secondi finali che premiano Napoli che raggiunge la semifinale scudetto.

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