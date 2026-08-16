Rientro da Ferragosto: lungo le strade del Cilento è giornata di controesodo e caos traffico

I flussi turistici in uscita dal Cilento stanno determinando gravi rallentamenti sulle principali arterie viarie di collegamento verso nord. Subito dopo la festività di Ferragosto, la concomitanza tra il rientro dei vacanzieri e la presenza di cantieri stradali attivi ha generato forti disagi alla circolazione lungo l’intero reticolo viario territoriale, con incolonnamenti che si estendono fino agli accessi autostradali.

Incolonnamenti sulla Cilentana e sulla statale 18 verso Battipaglia

I volumi di traffico più critici si registrano lungo la strada statale 18 e sulla Cilentana, dove i tempi di percorrenza sono drasticamente aumentati. La congestione stradale prosegue in modo ininterrotto fino allo svincolo dell’Autostrada A2 del Mediterraneo a Battipaglia. Particolarmente complessa appare la situazione sulla Cilentana: nei pressi dello svincolo di Monte Antilia, la presenza di un impianto semaforico installato per regolare un cantiere di lavoro sta creando un importante imbuto strutturale, generando lunghe file di veicoli diretti verso nord.

Cantieri attivi e disagi sulla Bussentina e nell’area del Mingardo

Criticità analoghe si riscontrano sulla Bussentina, direttrice fondamentale per il collegamento dell’area meridionale del territorio. Su questo tratto la viabilità è fortemente penalizzata da un senso unico alternato, introdotto da diversi mesi per consentire interventi di manutenzione, che riduce la capacità della carreggiata proprio nei momenti di massimo flusso. Parallelamente, si segnalano rallentamenti marcati lungo la Mingardina e sulla strada del Mingardo. Su quest’ultima arteria, l’elevata densità di veicoli legata al controesodo si somma al transito dei bagnanti diretti verso i litorali e alle problematiche causate dalla sosta irregolare lungo le banchine. Le proiezioni sulla viabilità indicano che i flussi intensi e le relative criticità proseguiranno anche nella giornata di domani.