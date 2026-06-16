Santa Maria, Margiotta rompe il silenzio: “Stagione amara, ma sono pronto a ripartire”

Dopo una stagione conclusa con l’amarezza della retrocessione vissuta con la maglia del Santa Maria, l’attaccante Margiotta è pronto a guardare avanti e a rimettersi in gioco per una nuova avventura calcistica.

Il bomber agropolese ha tracciato un bilancio lucido dell’annata appena terminata, assumendosi le proprie responsabilità e facendo autocritica per alcuni aspetti del suo rendimento. Allo stesso tempo, il calciatore ha evidenziato come, dopo l’arrivo del nuovo allenatore, il suo ruolo all’interno della squadra sia progressivamente passato in secondo piano, riducendo drasticamente lo spazio a sua disposizione sul terreno di gioco.

Il futuro di Margiotta: motivazione e calciomercato

Nonostante la profonda delusione per l’esito della stagione, Margiotta guarda al futuro con grande fiducia. Il centravanti ha infatti confermato di sentirsi al top dal punto di vista fisico e di essere estremamente motivato ad affrontare una nuova sfida professionale, valutando con interesse anche eventuali opportunità logisticamente vicine alla sua zona.

Le prossime settimane potrebbero quindi rivelarsi decisive per conoscere la futura destinazione dell’attaccante, desideroso più che mai di tornare protagonista e di dimostrare ancora una volta il proprio reale valore sul campo.