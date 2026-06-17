Battipaglia, sicurezza stradale: la Provincia ordina interventi immediati e diffida l’impresa

La Provincia di Salerno interviene sulla situazione di grave pericolo segnalata lungo Via Spineta. A renderlo noto è il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Provenza, che nelle scorse settimane aveva presentato un esposto-segnalazione riguardante le criticità emerse a seguito di lavori e ripristini stradali non eseguiti a regola d’arte.

La diffida a E-Distribuzione

In seguito alla segnalazione, la Provincia si è immediatamente attivata, trasmettendo una nota ufficiale con cui ha diffidato E-Distribuzione al rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

Nello specifico, è stato richiesto all’impresa di:

Monitorare costantemente il tratto interessato dai lavori;

Eliminare i cedimenti della carreggiata;

Ripristinare la regolarità del piano stradale;

Garantire un’adeguata segnalazione delle situazioni di pericolo.

A questo risultato si aggiunge un ulteriore intervento ottenuto su Via Rosa Jemma, dove sono stati avviati i lavori di rifacimento e ripristino dell’intera carreggiata. Anche questa arteria cittadina era stata interessata da criticità e avvallamenti derivanti da precedenti interventi sulla sede stradale.

L’affondo di Provenza: “Dovrebbe essere l’ordinarietà”

“Questo rappresenta un risultato importante per la sicurezza dei cittadini – afferma Provenza – ma la vera notizia è un’altra: in una città normale tutto questo dovrebbe essere ordinario. La sicurezza stradale, il controllo dei lavori pubblici e il corretto ripristino delle carreggiate dovrebbero essere attività automatiche e quotidiane, senza costringere cittadini o consiglieri comunali di minoranza a presentare esposti e segnalazioni per ottenere interventi dovuti”.

Il consigliere sottolinea come una buona amministrazione debba garantire servizi efficienti e tutelare costantemente la sicurezza della collettività. “Non si tratta di eventi straordinari – prosegue – ma del normale dovere di chi è chiamato a governare e amministrare il territorio”.

Provenza ribadisce infine il proprio impegno a continuare l’attività di controllo e monitoraggio sul territorio: “Continuerò a fare il mio dovere, a studiare gli atti, a segnalare criticità e a sollecitare gli enti competenti, dimostrando che amministrare bene si può e che la tutela della comunità deve sempre venire prima di tutto”.

Un messaggio chiaro che pone al centro la sicurezza stradale e la necessità di garantire interventi tempestivi ed efficaci per la tutela dei cittadini di Battipaglia. La sicurezza prima di tutto.