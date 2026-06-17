Attualità

Battipaglia, sicurezza stradale: la Provincia ordina interventi immediati e diffida l’impresa

Sicurezza stradale a Battipaglia: la Provincia interviene dopo l'esposto di Provenza (FI) su Via Spineta e Via Rosa Jemma. Ecco cosa sta succedendo

Antonio Elia
Battipaglia lavori

La Provincia di Salerno interviene sulla situazione di grave pericolo segnalata lungo Via Spineta. A renderlo noto è il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Provenza, che nelle scorse settimane aveva presentato un esposto-segnalazione riguardante le criticità emerse a seguito di lavori e ripristini stradali non eseguiti a regola d’arte.

La diffida a E-Distribuzione

In seguito alla segnalazione, la Provincia si è immediatamente attivata, trasmettendo una nota ufficiale con cui ha diffidato E-Distribuzione al rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

Nello specifico, è stato richiesto all’impresa di:

  • Monitorare costantemente il tratto interessato dai lavori;
  • Eliminare i cedimenti della carreggiata;
  • Ripristinare la regolarità del piano stradale;
  • Garantire un’adeguata segnalazione delle situazioni di pericolo.

A questo risultato si aggiunge un ulteriore intervento ottenuto su Via Rosa Jemma, dove sono stati avviati i lavori di rifacimento e ripristino dell’intera carreggiata. Anche questa arteria cittadina era stata interessata da criticità e avvallamenti derivanti da precedenti interventi sulla sede stradale.

L’affondo di Provenza: “Dovrebbe essere l’ordinarietà”

“Questo rappresenta un risultato importante per la sicurezza dei cittadini – afferma Provenza – ma la vera notizia è un’altra: in una città normale tutto questo dovrebbe essere ordinario. La sicurezza stradale, il controllo dei lavori pubblici e il corretto ripristino delle carreggiate dovrebbero essere attività automatiche e quotidiane, senza costringere cittadini o consiglieri comunali di minoranza a presentare esposti e segnalazioni per ottenere interventi dovuti”.

Il consigliere sottolinea come una buona amministrazione debba garantire servizi efficienti e tutelare costantemente la sicurezza della collettività. “Non si tratta di eventi straordinari – prosegue – ma del normale dovere di chi è chiamato a governare e amministrare il territorio”.

Provenza ribadisce infine il proprio impegno a continuare l’attività di controllo e monitoraggio sul territorio: “Continuerò a fare il mio dovere, a studiare gli atti, a segnalare criticità e a sollecitare gli enti competenti, dimostrando che amministrare bene si può e che la tutela della comunità deve sempre venire prima di tutto”.

Un messaggio chiaro che pone al centro la sicurezza stradale e la necessità di garantire interventi tempestivi ed efficaci per la tutela dei cittadini di Battipaglia. La sicurezza prima di tutto.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.