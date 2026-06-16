TortorellArt: nel Cilento il saper fare diventa protagonista tra botteghe, talk e innovazione

Per tre giorni Tortorella si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove il passato incontra il futuro. Nella suggestiva piazza Scipione Rovito prende il via “TortorellArt”, la manifestazione dedicata all’artigianato artistico e alle eccellenze del territorio che richiama maestri artigiani, creativi, visitatori e appassionati.

Organizzata dal Comune di Tortorella, in collaborazione con l’Associazione Faro, la manifestazione è in programma il 19, 20 e 21 giugno e nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni più preziosi delle aree interne: il saper fare. Mani che intrecciano, scolpiscono, modellano e trasformano materie prime in opere uniche diventano protagoniste di un percorso che racconta storie, identità e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Botteghe in mostra e contaminazione tecnologica

L’iniziativa si propone come un viaggio tra esposizioni, incontri, talk, laboratori e momenti di intrattenimento, per mostrare da vicino il patrimonio culturale, artistico e produttivo del territorio. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi gli spazi artistico-culturali di “Botteghe in Mostra”, con esposizioni di artigianato artistico, dimostrazioni dal vivo e occasioni di confronto dedicate ai mestieri tradizionali e alle nuove forme di espressione creativa.

Il programma prevede numerosi momenti di approfondimento che saranno arricchiti da un confronto tra artigiani locali, aziende e professionisti esterni, con l’obiettivo di mettere in dialogo esperienze e competenze differenti e favorire la contaminazione tra tradizione e innovazione. Interverranno realtà come Campania da Vivere per la comunicazione, MastroDomenico Sandali per il cucito, Graffiti for smart city per le nuove tecnologie nell’arte e 3DItaly per la produzione e le tecnologie 3D.

Il programma delle tre giornate

Il calendario degli appuntamenti si articola su tre pomeriggi tematici ricchi di eventi:

Venerdì 19 giugno: a partire dalle 17.30 si terranno i talk dedicati a “Origini e contemporaneità”, con focus sul borgo intelligente, sulla comunicazione e sulla valorizzazione delle tradizioni artigianali attraverso nuove forme di racconto e innovazione. La serata proseguirà alle 20.30 con un cooking show dedicato ai piatti della tradizione locale a cura dell’Oasi Piscina di Tortorella e de L’Angolo delle Dolcezze (pasticceria di Tortorella), e alle 21.30 con l’intrattenimento musicale dal vivo a cura di Calimma.

a partire dalle 17.30 si terranno i talk dedicati a “Origini e contemporaneità”, con focus sul borgo intelligente, sulla comunicazione e sulla valorizzazione delle tradizioni artigianali attraverso nuove forme di racconto e innovazione. La serata proseguirà alle 20.30 con un cooking show dedicato ai piatti della tradizione locale a cura dell’Oasi Piscina di Tortorella e de L’Angolo delle Dolcezze (pasticceria di Tortorella), e alle 21.30 con l’intrattenimento musicale dal vivo a cura di Calimma. Sabato 20 giugno: sempre dalle 17.30 spazio ai talk sul tema “Mestieri forti. Materia, fuoco e maestri artigiani”, con approfondimenti dedicati all’intreccio e alla lavorazione dei materiali naturali, alla cultura del vino, alle produzioni gastronomiche, all’arte contemporanea e all’incontro tra antichi mestieri e innovazione digitale. Anche in questo caso, la serata sarà arricchita da un cooking show alle 20.30 a cura de La Posada di Tortorella e de L’Angolo delle Dolcezze, e da un appuntamento musicale alle 21.30 a cura di Bassolino e Geo (Vinyl Set).

sempre dalle 17.30 spazio ai talk sul tema “Mestieri forti. Materia, fuoco e maestri artigiani”, con approfondimenti dedicati all’intreccio e alla lavorazione dei materiali naturali, alla cultura del vino, alle produzioni gastronomiche, all’arte contemporanea e all’incontro tra antichi mestieri e innovazione digitale. Anche in questo caso, la serata sarà arricchita da un cooking show alle 20.30 a cura de La Posada di Tortorella e de L’Angolo delle Dolcezze, e da un appuntamento musicale alle 21.30 a cura di Bassolino e Geo (Vinyl Set). Domenica 21 giugno: il programma si chiude con una tavola rotonda dedicata al dialogo tra artigianato locale e innovazione, che vedrà il confronto tra maestri artigiani, imprese del territorio e professionisti esterni, chiamati a condividere esperienze e visioni sul futuro delle produzioni tradizionali. Un momento di confronto che culminerà anche nella presentazione alla comunità del nuovo e-commerce dedicato alle produzioni locali, che sarà lanciato ufficialmente sui canali del borgo prima della Fiera di San Basilio, in programma il 31 luglio e il 1° agosto.

Nasce la rubrica social “Made in Tortorella”

Accanto alla manifestazione prende il via anche “Made in Tortorella: volti, saperi e prodotti del Borgo”, una rubrica sui canali social del Borgo di Tortorella dedicata alle attività commerciali, artigianali e produttive locali.

Un progetto pensato per raccontare il cuore operoso del paese attraverso le storie di imprenditori, artigiani e produttori che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a mantenere vive competenze, tradizioni e produzioni di qualità. La rubrica proseguirà anche nei mesi successivi, diventando uno strumento permanente di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

“L’artigianato rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità territoriale e della nostra storia”, afferma il sindaco Nicola Tancredi. “Con TortorellArt vogliamo creare uno spazio di incontro tra tradizione e innovazione, valorizzando il talento, la creatività e il saper fare che caratterizzano la nostra comunità. Con la rubrica Made in Tortorella intendiamo dare voce e visibilità alle attività produttive del borgo, raccontando le persone che ogni giorno contribuiscono a costruire valore, occupazione e senso di appartenenza”.