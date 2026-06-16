Lustra: nominata la Giunta, inizia il secondo mandato di Guerra

Il secondo mandato del rieletto Sindaco di Lustra, Luigi Guerra, è iniziato ufficialmente domenica scorsa con l’insediamento del Consiglio Comunale. Forte delle 536 preferenze ottenute alle elezioni del 24 e 25 maggio, Guerra ha valutato con attenzione la composizione della squadra di governo e ha così definito i suoi assessori.

Ecco la Giunta

A Mario Castellano, il più votato della tornata elettorale, la riconferma della nomina di vicesindaco con delega al Bilancio, alla Protezione Civile, Ambiente, Patrimonio Comunale e rapporto con gli operai esterni.

Nel rispetto delle quote rosa, il primo cittadino aveva inizialmente individuato come componente di Giunta Giuseppina Migliorino, che però ha rinunciato all’incarico. In minoranza, accanto a Fabio Elia, siederanno Antimo Buccino e Adalgisa Paciello.

“Sono orgoglioso di poter indossare ancora una volta questa fascia” – ha dichiarato Luigi Guerra – che ora ha davanti a sé “cinque anni di impegno e lavoro, a sostegno di tutti i cittadini di Lustra”.