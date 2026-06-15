Sala Consilina: i Pulcini dello Sporting conquistano Coverciano trionfando al Torneo Grassroots

Grande soddisfazione a Sala Consilina per lo straordinario risultato ottenuto dal gruppo Pulcini dello Sporting Sala Consilina, protagonista di una splendida affermazione al Torneo Grassroots disputato a Coverciano.

I giovani talenti gialloverdi hanno rappresentato la Campania, riuscendo a conquistare il primo posto al termine di un percorso esaltante che li ha visti prevalere sulle rappresentative di Sardegna, Marche ed Emilia-Romagna.

Un trionfo che premia il lavoro sul settore giovanile

Un successo che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla società, dagli allenatori e dalle famiglie che quotidianamente accompagnano la crescita sportiva e umana dei ragazzi.

Il trionfo ottenuto a Coverciano rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva. È la conferma di come passione, sacrificio e spirito di squadra possano trasformarsi in un percorso di crescita e in un esempio positivo per tanti altri giovani.

Orgoglio per tutto il territorio di Sala Consilina

Per lo Sporting Sala Consilina si tratta di un risultato prestigioso che porta lustro non solo alla società, ma all’intero territorio, dimostrando come l’investimento sui settori giovanili possa produrre risultati importanti anche a livello nazionale.