Roccadaspide, aspettando il “Festival dell’Aspide”: al via la rassegna “Tempo”, il 20 giugno la presentazione del libro “Victor Salvi – il signore delle arpe”

Prosegue il percorso culturale che accompagna il conto alla rovescia verso il Festival dell’Aspide 2026. Tra i tanti eventi che precedono il grande appuntamento dell’estate cilentana, l’Associazione Eventi dell’Aspide promuove la rassegna “Tempo”.

Il programma dell’incontro del 20 giugno

Il prossimo incontro culturale è in programma sabato 20 giugno 2026, alle ore 19.00, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide dove si terrà la presentazione del libro “Victor Salvi – Il signore delle arpe” di Biagio Russo, docente dell’Università degli Studi di Salerno che incontrerà il pubblico presente.

L’iniziativa offrirà un’importante occasione per approfondire la straordinaria figura di Victor Salvi, protagonista della storia dell’arpa a livello internazionale e liutaio, simbolo di un patrimonio musicale capace di attraversare epoche e generazioni.

Gli ospiti e gli interventi

Dialoga con l’autore: Prof. Michele Lettieri, storico Direttore Artistico del Festival dell’Aspide 2026.

Prof. Michele Lettieri, storico Direttore Artistico del Festival dell’Aspide 2026. Intermezzi musicali: A cura di Francesca Stella dell’Associazione Arpa Viggianese.

Il “Tempo” come filo conduttore del Festival dell’Aspide 2026

L’Associazione Eventi dell’Aspide, presieduta dal Dott. Massimo Sabetta, continua, così, il suo impegno nella promozione culturale del territorio attraverso iniziative che anticipano il Festival e ne interpretano il tema guida.

“Tempo”, infatti, non è soltanto il titolo della rassegna, ma la parola chiave che rappresenterà il tema/filo conduttore dell’intero Festival dell’Aspide 2026, organizzato dal Comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco, Gabriele Iuliano, in collaborazione con l’Associazione.

Il Festival dell’Aspide è in programma dal 7 al 9 agosto, ma sarà preceduto da una settimana di eventi e concerti. Sui palchi dell’evento, infatti, si alterneranno artisti di ogni genere, personalità del mondo della cultura e della musica e protagonisti del panorama nazionale.

Roccadaspide, anche quest’anno, offrirà:

Grandi concerti gratuiti

Un vastissimo percorso enogastronomico

Un percorso artistico e culturale capace di unire riflessione e spettacolo

Dall’Associazione “Eventi dell’Aspide”, intanto, hanno rinnovato l’appuntamento a sabato, 20 giugno: la serata sarà anche l’occasione per scoprire ogni dettaglio su un evento tanto atteso.