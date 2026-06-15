L’On. Attilio Pierro (FN) nominato membro dell’Esecutivo Nazionale di Futuro Nazionale

In occasione del congresso costituente nazionale di Futuro Nazionale, svoltosi presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, il deputato Attilio Pierro è stato nominato componente dell’esecutivo nazionale del partito.

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio, senso di responsabilità e profonda gratitudine” – dichiara Attilio Pierro. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente Roberto Vannacci e al coordinatore nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia che hanno voluto accordarmi.

È un incarico prestigioso che assumo con spirito di servizio e con la determinazione di contribuire alla crescita e al consolidamento del nostro progetto politico. Il congresso costituente ha rappresentato un momento storico per Futuro Nazionale e per tutti coloro che credono nella necessità di costruire una forza politica radicata nei valori dell’identità, della sovranità, della sicurezza, del merito, della libertà e della tutela degli interessi nazionali.”