Politica

L’On. Attilio Pierro (FN) nominato membro dell’Esecutivo Nazionale di Futuro Nazionale

La nomina è arrivata a Roma in occasione del congresso costituente del partito guidato da Roberto Vannacci. Le parole del deputato.

Comunicato Stampa

In occasione del congresso costituente nazionale di Futuro Nazionale, svoltosi presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, il deputato Attilio Pierro è stato nominato componente dell’esecutivo nazionale del partito.

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio, senso di responsabilità e profonda gratitudine” – dichiara Attilio Pierro. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente Roberto Vannacci e al coordinatore nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia che hanno voluto accordarmi.

È un incarico prestigioso che assumo con spirito di servizio e con la determinazione di contribuire alla crescita e al consolidamento del nostro progetto politico. Il congresso costituente ha rappresentato un momento storico per Futuro Nazionale e per tutti coloro che credono nella necessità di costruire una forza politica radicata nei valori dell’identità, della sovranità, della sicurezza, del merito, della libertà e della tutela degli interessi nazionali.”

Gli obiettivi: radicamento sul territorio e vicinanza ai cittadini

Pierro sottolinea come la nomina all’esecutivo nazionale rappresenti una responsabilità importante e un ulteriore stimolo a lavorare per il rafforzamento del partito su tutto il territorio nazionale.

“Mi impegnerò con tutte le mie energie per portare avanti i valori e i principi di Futuro Nazionale, contribuendo alla costruzione di una proposta politica credibile, concreta e vicina ai cittadini. Lavoreremo per dare voce alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori e ai giovani che chiedono risposte serie e una visione chiara per il futuro dell’Italia.

La giornata di ieri ha segnato l’inizio di un percorso ambizioso. Da membro dell’esecutivo nazionale metterò a disposizione la mia esperienza istituzionale e il mio impegno quotidiano affinché Futuro Nazionale possa crescere e rappresentare sempre più un punto di riferimento per quanti credono in un’Italia forte, autorevole e protagonista.”

Conclude così Attilio Pierro, deputato della Repubblica e membro dell’esecutivo nazionale di Futuro Nazionale.

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