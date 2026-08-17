Ex Pezzullo Eboli, il Comune risolve il contratto: svolta sull’area

Con il commissario prefettizio Gaetano Tufariello giunge al capolinea definitivo la complessa vicenda legata alla riqualificazione urbana dell’area “Ex Pezzullo” di Eboli. Come pubblicato sull’albo pretorio comunale, con la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 209 dell’11 agosto 2026, adottata con i poteri della Giunta Comunale, il Comune ebolitano ha disposto la risoluzione unilaterale del contratto di concessione stipulato nel 2011 con la società di progetto “Eboli 2010 s.r.l.”.

Le motivazioni alla base della risoluzione unilaterale

La decisione di chiudere il rapporto contrattuale affonda le sue radici in diversi fattori critici emersi nel corso del tempo e formalizzati puntualmente dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Tra questi spicca la modifica non autorizzata della compagine societaria, con la cessione totale delle quote aziendali avvenuta in palese violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. A ciò si aggiungono la mancanza delle garanzie, poiché la società concessionaria non ha provveduto a presentare la nuova polizza fideiussoria richiesta, e infine il fallimento con cessazione delle attività. Quest’ultimo è stato decretato dalla sentenza n. 179/2026 del 25 febbraio 2026 del Tribunale di Roma, che ha assoggettato la società a liquidazione giudiziale senza autorizzare l’esercizio provvisorio, determinando l’impossibilità materiale e giuridica di proseguire le prestazioni.

Mancate controdeduzioni e azioni legali dell’ente

Nonostante l’avvio formale del procedimento di risoluzione notificato alla fine del 2025, non è giunta alcuna controdeduzione nei termini previsti e l’Ente ha verificato l’impossibilità di far subentrare i soggetti finanziatori tramite gli step-in rights. Con la delibera resa immediatamente eseguibile, il Comune ha dato mandato agli uffici competenti di procedere con la risoluzione immediata della convenzione rep. n. 5341/2011, l’escussione della garanzia fideiussoria, la quantificazione di crediti, penali ed eventuali rimborsi legati ai lavori già effettuati, e l’avvio di azioni legali risarcitorie. Viene così confermato il permanere del primario interesse pubblico a realizzare la riqualificazione dell’area, tassello fondamentale per la rigenerazione del territorio ebolitano.