Auto rubata a Sanza e ritrovata sulla A2 a Lagonegro: indagini sul furto

Un furto d’auto insolito e per certi versi anomalo è al centro delle indagini delle forze dell’ordine nel Vallo di Diano. Nella notte, una vettura è stata asportata da Via Val D’Agri a Sanza per poi essere rinvenuta soltanto due ore più tardi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi del territorio comunale di Lagonegro. Le dinamiche dell’episodio presentano diversi elementi singolari al vaglio degli inquirenti, chiamati a fare luce sul percorso seguito dal mezzo e sulle reali intenzioni di chi lo ha sottratto.

La ricostruzione del furto a Sanza

In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’asportazione del veicolo si sarebbe verificata intorno all’1.30 della notte. Il proprietario della vettura non si è accorto immediatamente della sparizione, avvenuta nel centro abitato del comune sanzese. I malviventi si sono subito messi alla guida del mezzo, mettendosi in viaggio in direzione sud e imboccando l’arteria autostradale A2 del Mediterraneo.

Il ritrovamento lungo la A2 a Lagonegro

La svolta nella vicenda si è verificata circa due ore dopo l’asportazione, intorno alle 3.30. Una pattuglia della Polizia ha individuato la vettura ferma all’interno di un’area di sosta lungo il tratto autostradale che attraversa il territorio di Lagonegro. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato il posizionamento del mezzo, immobile con le quattro frecce d’emergenza inserite. I successivi controlli da parte delle forze dell’ordine hanno permesso di appurare che l’auto era rimasta completamente priva di carburante, motivo per cui con ogni probabilità è stata abbandonata sul posto.

Gli accertamenti e le indagini in corso

Dopo aver identificato il veicolo e incrociato i dati di immatricolazione, gli agenti della Polizia hanno tempestivamente contattato il proprietario per allertarlo del rinvenimento. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire l’esatto tragitto percorso e capire le ragioni dell’abbandono a così breve distanza dal luogo del prelievo. Resta da chiarire se si sia trattato di un furto d’uso improvvisato, interrotto unicamente dalla mancanza di benzina, o se l’auto fosse destinata a un impiego differente. Al vaglio ci sono eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dei varchi autostradali.