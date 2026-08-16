Michele Pecora in concerto ad Agropoli: 50 anni di musica al Castello

Mercoledì 19 agosto, alle ore 21, la suggestiva cornice del Castello di Agropoli ospiterà Michele Pecora per uno spettacolo a ingresso libero dedicato a parole e musica. Un appuntamento speciale sotto le stelle in cui il cantautore ripercorrerà la sua lunga carriera artistica.

I grandi successi e il legame con il Cilento

Accompagnato dall’immancabile chitarra, l’artista agropolese regalerà al pubblico i suoi brani più famosi, da “Era lei” a “Me ne andrò”. Tra una canzone e l’altra, il cantautore racconterà l’avventura che lo ha portato dal Cilento ai palcoscenici dell’intera penisola e della televisione. Un racconto lungo mezzo secolo condotto insieme al giornalista Giovanni Landi, che modererà la serata.

Il racconto di 50 anni di carriera

“Sarà un incontro, un racconto di questi ormai 50 anni di carriera” spiega Michele Pecora. “Canzoni, ricordi, aneddoti, incontri e viaggi di una vita intera. Cinquant’anni attraversati con la musica accanto, inseguendo sogni, vivendo palchi, città, successi, emozioni e anche quelle inevitabili salite che fanno parte di ogni lungo cammino. E raccontare tutto questo proprio qui, ad Agropoli, la mia città, le mie radici, il luogo da cui è iniziata tutta la mia storia, avrà un sapore diverso. Più profondo. Più intimo. Sarà come sfogliare insieme un grande album della mia vita, lasciando che siano le parole, i ricordi e soprattutto le canzoni a raccontare il tempo passato”.

Informazioni utili e servizio navetta gratuito

L’evento è organizzato dall’associazione Liberi e Forti con il patrocinio del Comune di Agropoli. Per facilitare l’accesso alla struttura, a partire dalle ore 19:30 sarà attivo un servizio navetta gratuito di andata e ritorno per il Castello.