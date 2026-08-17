Fratelli d’Italia porta la campagna estiva nel Cilento: prima tappa a Pioppi con Edmondo Cirielli

La presenza politica sul territorio non va in vacanza e sceglie la provincia di Salerno per inaugurare le tappe estive d’incontro con la cittadinanza. Prende il via nel Cilento la campagna nazionale promossa da Fratelli d’Italia intitolata “La destra non si ferma d’estate”, pensata per consolidare il dialogo con le comunità locali e illustrare l’attività svolta dal Governo Meloni nei primi anni di legislatura.

Il primo incontro salernitano si terrà mercoledì 19 agosto alle ore 18:00 presso la Villa Comunale di Pioppi, celebre frazione marina del comune di Pollica. Un appuntamento di rilievo istituzionale e politico per fare il punto sui principali interventi governativi destinati a famiglie, lavoratori e tessuto imprenditoriale.

L’appuntamento a Pioppi di Pollica e i vertici di partito presenti

L’evento vedrà la partecipazione del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, affiancato da un’ampia rappresentanza di parlamentari, consiglieri regionali, amministratori provinciali e dirigenti territoriali di Fratelli d’Italia. La scelta della location nel cuore del Cilento punta ad accendere i riflettori sia sulle dinamiche delle località costiere a forte vocazione turistica, sia sulle esigenze specifiche delle aree interne campane.

I temi al centro del dibattito: fisco, welfare, sicurezza e lavoro

Durante l’iniziativa pubblica si terranno momenti di confronto diretto con cittadini, turisti e operatori economici. Tra le tematiche chiave oggetto del rendiconto figurano il taglio delle tasse, le misure dedicate al welfare e alla sicurezza, le strategie di rilancio per lavoro e turismo, oltre agli sviluppi normativi relativi al Piano Casa.

Le dichiarazioni di Imma Vietri: “La nostra azione politica non va in vacanza”

L’avvio della mobilitazione sul territorio salernitano è stato ufficializzato dalla deputata e commissaria provinciale del partito, Imma Vietri, che ha ribadito la centralità del contatto diretto con l’elettorato.

“La nostra azione politica non va in vacanza” ha dichiarato la deputata. “Abbiamo scelto di essere presenti anche durante l’estate perché il rapporto con i cittadini e con i territori per noi è fondamentale. Vogliamo incontrare le comunità, ascoltare le loro esigenze e raccontare, con i fatti, il lavoro che il Governo Meloni sta portando avanti per l’Italia.”

Parlando del percorso dell’esecutivo, la parlamentare ha evidenziato come “in questi anni abbiamo dimostrato che stabilità, serietà e autorevolezza producono risultati concreti”. Ha poi proseguito sottolineando l’importanza del presidio locale: “La nostra Nazione ha recuperato fiducia e centralità a livello internazionale e il nostro compito, come classe dirigente di Fratelli d’Italia, è stare tra la gente e rendere conto del lavoro svolto, senza fermarci neppure d’estate. E partire dal Cilento significa ribadire l’attenzione che Fratelli d’Italia dedica a ogni parte della provincia di Salerno, dalle città alle aree interne e costiere.”