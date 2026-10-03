Polisportiva Basket Agropoli, seconda sconfitta consecutiva: a Pozzuoli finisce 69-61

Trasferta amara per la Polisportiva Basket Agropoli, che sul parquet di Pozzuoli incassa la seconda sconfitta consecutiva della stagione. I delfini cedono nel finale con il punteggio di 69-61, dopo aver condotto la gara fino al terzo quarto.
Avvio a favore di Pozzuoli
L’avvio di partita vede Agropoli partire con il giusto approccio, ma Pozzuoli reagisce prontamente e riesce a chiudere il primo quarto avanti 15-10.
Equilibrio prima dell’intervallo
Nel secondo periodo la sfida diventa più equilibrata. I delfini ritrovano ritmo e fiducia, trascinati dai canestri di Marino e Di Mauro, riuscendo a ricucire lo svantaggio. All’intervallo lungo il punteggio recita 36-35 in favore dei padroni di casa.
Il sorpasso dei delfini nel terzo quarto
Al rientro dagli spogliatoi, Agropoli alza ulteriormente la propria produzione offensiva. Sono ancora Marino, insieme a Radakovic, a guidare i delfini, che riescono a ribaltare l’inerzia della gara e a chiudere il terzo quarto avanti di un punto: 54-55.
Pozzuoli allunga nel finale
Nell’ultimo periodo, però, Agropoli perde lucidità e commette diversi errori al tiro. Pozzuoli ne approfitta per prendere il controllo della partita e piazzare il decisivo allungo nel finale. Al suono della sirena il tabellone segna 69-61: per i delfini arriva così la seconda sconfitta consecutiva, mentre Pozzuoli conquista la sua prima vittoria stagionale.