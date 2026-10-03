Cilento

Morso di vipera in Cilento: bimbo di 11 anni trasferito in elicottero al Santobono

Paura nel Cilento per un bambino di 11 anni morso da una vipera. Ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania, è stato trasferito in eliambulanza al Santobono di Napoli.

Di:
Ernesto Rocco
Eliambulanza

Un bambino di undici anni è stato ricoverato nel corso della tarda mattinata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania a seguito di un sospetto morso di vipera. Dopo aver ricevuto le prime valutazioni cliniche e i trattamenti d’emergenza da parte del personale sanitario della struttura cilentana, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in un centro pediatrico di livello superiore per monitorare con precisione l’evoluzione clinica del paziente.

L’intervento dell’eliambulanza verso Napoli

Per velocizzare le operazioni di trasporto ed evitare rischi legati alle condizioni del minore, è stata attivata l’eliambulanza del 118. Il velivolo è decollato alla volta dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono di Napoli, struttura specializzata nella gestione delle emergenze pediatriche, dove il bambino sarà sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici e terapeutici necessari.

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Già durante l’estate sono stati segnalati tre casi di morsi di vipera, uno a Palomonte, relativo ad un ragazzino di 5 anni.

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