Oktoberfest Cilento ad Agropoli: grande successo per la cerimonia d’inaugurazione, 10 giorni di cibo e musica

È partita ieri sera ad Agropoli la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento, con una prima giornata che ha fatto registrare grande entusiasmo e un’ampia partecipazione di pubblico. Un esordio decisamente positivo per la manifestazione, che animerà la città per dieci giornate di festa fino al prossimo 11 ottobre, offrendo un ricco connubio tra birra selezionata, gastronomia tipica, musica dal vivo e intrattenimento.

Programma e aperture straordinarie durante i fine settimana

L’appuntamento proseguirà per tutta la durata dell’evento con un programma variegato, ideato per coinvolgere sia i cittadini sia i visitatori giunti da fuori territorio. Per arricchire l’offerta, nei giorni di sabato e domenica l’Oktoberfest Cilento rimarrà aperto anche a pranzo, garantendo ulteriori occasioni per vivere l’atmosfera conviviale della festa.

Soddisfatto ed emozionato Rodolfo Sodano, ideatore dell’Oktoberfest Cilento, che ha dato il via a questa nuova edizione con l’obiettivo di consolidare un appuntamento in grado di richiamare un folto pubblico e creare preziosi momenti di aggregazione. Un vivo compiacimento è stato espresso anche dai componenti dell’Amministrazione comunale di Agropoli e, in particolare, dal sindaco Roberto Mutalipassi, presente al taglio del nastro. Dopo questo ottimo avvio, l’evento si prepara ad entrare nel vivo dei prossimi nove giorni, confermando Agropoli come punto di riferimento per la socialità e lo svago nel Cilento.