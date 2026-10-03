Cilento

Allarme truffe telefoniche a Perdifumo: finti carabinieri prendono di mira gli anziani

Nuovo allarme truffe telefoniche a Perdifumo: finti carabinieri contattano gli anziani per estorcere denaro. L'avviso del Comune e i controlli.

Di:
Manuel Chiariello
Allarme truffe telefoniche a Perdifumo: finti carabinieri prendono di mira gli anziani

È nuovamente allarme per le truffe telefoniche nel territorio del Cilento, con un nuovo allarme che arriva dal Comune di Perdifumo. Nelle ultime ore si moltiplicano le segnalazioni da parte di cittadini e residenti, intenzionati a denunciare tentativi di raggiro messi in atto da malintenzionati che si spacciano telefonicamente per carabinieri o appartenenti alle forze dell’ordine.

Il modus operandi dei malintenzionati

La tecnica utilizzata ricalca uno schema purtroppo consolidato. I truffatori contattano le vittime designate, perlopiù persone anziane o residenti da sole in casa, con l’obiettivo di convincerle a consegnare rapidamente somme di denaro e oggetti di valore. Di fronte alla crescente preoccupazione per la sicurezza della comunità, l’amministrazione comunale di Perdifumo, guidata dal sindaco Vincenzo Paolillo, ha deciso di intervenire tempestivamente.

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L’avviso del Comune e i controlli sul territorio

Dal palazzo di città è stato diramato un avviso ufficiale alla cittadinanza, invitando tutti a mantenere la massima attenzione in caso di telefonate sospette e a segnalare immediatamente l’episodio alle stazioni dei carabinieri. Per rafforzare la sicurezza locale e prevenire ulteriori episodi, il territorio e le diverse frazioni sono monitorati anche dai volontari della protezione civile di Perdifumo, impegnati nel pattugliamento per individuare eventuali veicoli o soggetti sospetti in transito.

Ieri, intanto, una truffa è andata a segno nel comune di Torre Orsaia.

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