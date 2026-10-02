Il Cilento alla Festa del Cinema di Roma con la presentazione di “1828 – Il Vento della Libertà”

La Festa del Cinema di Roma si trasforma nel palcoscenico per il rilancio della memoria storica del Mezzogiorno. Presso la Libreria Notebook di Roma verrà svelato in anteprima “1828 – Il Vento della Libertà”, la nuova importante produzione firmata Loups Garoux Produzioni e diretta a quattro mani da Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero. Tratto dall’opera letteraria di Giovanni Maio, il film ripercorre le cruciali insurrezioni del Cilento del 1828, proiettando il territorio verso le celebrazioni del suo imminente Bicentenario previsto per il 2028.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre alle ore 16:00 presso la Libreria Notebook, in Via P. de Coubertin 30, Roma, nell’ambito della Festa del Cinema.

Un cast d’eccezione per raccontare il Risorgimento cilentano

Il volto principale dell’opera è l’attore Cristiano Caccamo, chiamato a vestire i panni del protagonista in un’avventura corale che riunisce nomi di primissimo piano del panorama cinematografico e televisivo italiano. Insieme a lui, figurano interpreti del calibro di Sergio Assisi, Giacomo Giorgio, Carmine Recano, Gianfranco Gallo, Francesco Testi, Patrizio Rispo, Imma Piro, Ciro Esposito, Gennaro Silvestro e Michele Rosiello.

La pellicola si avvale di una sinergia tra volti noti al grande pubblico e giovani talenti, tra cui Fiorenza D’Antonio, Edoardo Velo, Giorgio Careccia, Francesco Liccardo, Diego Florio, Simone Vaio, Samuel Chiodo, Massimo Nastro, Anna Tangredi, Ettore Nigro, Aline Pilato, Annamaria Senatore e le sorelle Anna e Clara Bocchino. Un ensemble generazionale pensato per restituire autenticità e pathos a una delle pagine più intense del Risorgimento meridionale.

Riconoscimenti e rete territoriale: la Targa “Amico del Cinema”

Oltre alla componente artistica, l’iniziativa mette al centro la valorizzazione istituzionale del territorio. Nel corso della presentazione verrà conferita la Targa “Amico del Cinema” a Marco Rizzo, come riconoscimento per l’impegno profuso nella promozione della cultura e dell’audiovisivo come volano di sviluppo locale.

Parallelamente, saranno consegnate specifiche benemerenze ai Sindaci delle comunità cilentane che hanno sposato fin da subito l’opera. Il progetto vede infatti la collaborazione attiva di Comuni, enti locali, Pro Loco, fondazioni e associazioni culturali e produttive, unite con l’obiettivo di creare una solida rete di promozione in vista del 2028.

Dal Cilento al mondo: l’identità locale incontra il grande schermo

Il principio cardine su cui si fonda l’intera operazione si sintetizza nell’ambizione della produzione: «Nascere dal Cilento, essere sostenuto dal Cilento, portare il Cilento nel mondo.»

Attraverso il linguaggio del cinema, i paesaggi, la storia e le comunità cilentane diventano protagonisti assoluti, trasformando la memoria dei moti del 1828 in un messaggio culturale di portata internazionale. Alla presentazione romana interverranno lo scrittore Giovanni Maio, le registe e produttrici Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero, la responsabile dell’ufficio stampa Maridy Vicedomini, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e parte del cast tecnico e artistico.