Attualità

Il Cilento alla Festa del Cinema di Roma con la presentazione di “1828 – Il Vento della Libertà”

Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma “1828 – Il Vento della Libertà”, il nuovo film tratto dal romanzo di Giovanni Maio con Cristiano Caccamo e un ricco cast.

Di:
Luisa Monaco
Proiettore cinema

La Festa del Cinema di Roma si trasforma nel palcoscenico per il rilancio della memoria storica del Mezzogiorno. Presso la Libreria Notebook di Roma verrà svelato in anteprima “1828 – Il Vento della Libertà”, la nuova importante produzione firmata Loups Garoux Produzioni e diretta a quattro mani da Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero. Tratto dall’opera letteraria di Giovanni Maio, il film ripercorre le cruciali insurrezioni del Cilento del 1828, proiettando il territorio verso le celebrazioni del suo imminente Bicentenario previsto per il 2028.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre alle ore 16:00 presso la Libreria Notebook, in Via P. de Coubertin 30, Roma, nell’ambito della Festa del Cinema.

Leggi anche:

Torre Orsaia: finto dipendente comunale truffa un’anziana e porta via l’oro
Cilento: misura interdittiva per l’amministratore di una clinica privata
Nefrologia a Sapri, la IV Giornata Cilentana: verso nuovi posti letto

Un cast d’eccezione per raccontare il Risorgimento cilentano

Il volto principale dell’opera è l’attore Cristiano Caccamo, chiamato a vestire i panni del protagonista in un’avventura corale che riunisce nomi di primissimo piano del panorama cinematografico e televisivo italiano. Insieme a lui, figurano interpreti del calibro di Sergio AssisiGiacomo GiorgioCarmine RecanoGianfranco GalloFrancesco TestiPatrizio RispoImma PiroCiro EspositoGennaro Silvestro e Michele Rosiello.

La pellicola si avvale di una sinergia tra volti noti al grande pubblico e giovani talenti, tra cui Fiorenza D’Antonio, Edoardo Velo, Giorgio Careccia, Francesco Liccardo, Diego Florio, Simone Vaio, Samuel Chiodo, Massimo Nastro, Anna Tangredi, Ettore Nigro, Aline Pilato, Annamaria Senatore e le sorelle Anna e Clara Bocchino. Un ensemble generazionale pensato per restituire autenticità e pathos a una delle pagine più intense del Risorgimento meridionale.

Riconoscimenti e rete territoriale: la Targa “Amico del Cinema”

Oltre alla componente artistica, l’iniziativa mette al centro la valorizzazione istituzionale del territorio. Nel corso della presentazione verrà conferita la Targa “Amico del Cinema” a Marco Rizzo, come riconoscimento per l’impegno profuso nella promozione della cultura e dell’audiovisivo come volano di sviluppo locale.

Parallelamente, saranno consegnate specifiche benemerenze ai Sindaci delle comunità cilentane che hanno sposato fin da subito l’opera. Il progetto vede infatti la collaborazione attiva di Comuni, enti locali, Pro Loco, fondazioni e associazioni culturali e produttive, unite con l’obiettivo di creare una solida rete di promozione in vista del 2028.

Dal Cilento al mondo: l’identità locale incontra il grande schermo

Il principio cardine su cui si fonda l’intera operazione si sintetizza nell’ambizione della produzione: «Nascere dal Cilento, essere sostenuto dal Cilento, portare il Cilento nel mondo.»

Attraverso il linguaggio del cinema, i paesaggi, la storia e le comunità cilentane diventano protagonisti assoluti, trasformando la memoria dei moti del 1828 in un messaggio culturale di portata internazionale. Alla presentazione romana interverranno lo scrittore Giovanni Maio, le registe e produttrici Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero, la responsabile dell’ufficio stampa Maridy Vicedomini, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e parte del cast tecnico e artistico.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.