Nefrologia a Sapri, la IV Giornata Cilentana: verso nuovi posti letto

La gestione del paziente nefropatico complesso richiede oggi una visione integrata, capace di affrontare in modo tempestivo e coordinato le principali criticità cliniche. Questo principio è alla base della “IV Giornata di formazione Nefrologica cilentana”, svoltasi questo pomeriggio presso l’Aula Magna dell‘ospedale “Immacolata” di Sapri.

Sanità nel Cilento: la IV Giornata Nefrologica a Sapri

Un convegno promosso e organizzato dal Responsabile dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, il dott. Giovanni Bellotti, che ha visto la partecipazione di importanti esponenti della nefrologia nazionale.

Eccellenze nazionali a confronto sulle patologie renali

“Siamo alla quarta edizione di una manifestazione scientifica che diventa sempre più ricca per le tematiche nefrologiche che trattiamo – ha affermato il dott. Bellotti –. Abbiamo il piacere di accogliere diversi relatori che rappresentano un punto di riferimento nazionale e internazionale in materia di Nefrologia. Tutto questo si inserisce in un contesto, quello del Basso Cilento, dove la disciplina nefrologica sta acquistando sempre maggiore importanza”.

Ospedale di Sapri: previsto l’aumento dei posti in Nefrologia

“È volontà dell’Azienda Sanitaria aumentare i posti in Nefrologia all’interno dell’ospedale ‘Immacolata’ di Sapri – ha concluso Bellotti – e questo rappresenta un traguardo fondamentale per il grande lavoro svolto in questi anni“.