Attualità

Nefrologia a Sapri, la IV Giornata Cilentana: verso nuovi posti letto

Si è tenuta all'ospedale di Sapri la IV Giornata Nefrologica Cilentana. Il dott. Bellotti: l'Azienda Sanitaria punta ad aumentare i posti letto

Di:
Maria Emilia Cobucci
Nefrologia a Sapri, la IV Giornata Cilentana: verso nuovi posti letto

La gestione del paziente nefropatico complesso richiede oggi una visione integrata, capace di affrontare in modo tempestivo e coordinato le principali criticità cliniche. Questo principio è alla base della “IV Giornata di formazione Nefrologica cilentana”, svoltasi questo pomeriggio presso l’Aula Magna dell‘ospedale “Immacolata” di Sapri.

Sanità nel Cilento: la IV Giornata Nefrologica a Sapri

Un convegno promosso e organizzato dal Responsabile dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, il dott. Giovanni Bellotti, che ha visto la partecipazione di importanti esponenti della nefrologia nazionale.

Leggi anche:

Torre Orsaia: finto dipendente comunale truffa un’anziana e porta via l’oro
Cilento: misura interdittiva per l’amministratore di una clinica privata
Ascea, vasto incendio in località Piano della Torre: in corso le operazioni

Eccellenze nazionali a confronto sulle patologie renali

“Siamo alla quarta edizione di una manifestazione scientifica che diventa sempre più ricca per le tematiche nefrologiche che trattiamo – ha affermato il dott. Bellotti –. Abbiamo il piacere di accogliere diversi relatori che rappresentano un punto di riferimento nazionale e internazionale in materia di Nefrologia. Tutto questo si inserisce in un contesto, quello del Basso Cilento, dove la disciplina nefrologica sta acquistando sempre maggiore importanza”.

Ospedale di Sapri: previsto l’aumento dei posti in Nefrologia

“È volontà dell’Azienda Sanitaria aumentare i posti in Nefrologia all’interno dell’ospedale ‘Immacolata’ di Sapri – ha concluso Bellotti – e questo rappresenta un traguardo fondamentale per il grande lavoro svolto in questi anni“.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.